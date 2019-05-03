Завжди на крок попереду: найрозумніші жінки за знаком Зодіаку

Розумні жінки за знаком Зодіаку (Колаж РБК-Україна)

Астрологи виділили п'ять найрозумніших знаків Зодіаку

Жінки люблять змагатися одна з одною в самих різних областях і найчастіше вони хочуть завоювати титул найкрасивішої або найрозумнішої. Астрологи виділили п'ять знаків Зодіаку, під якими народжуються самі розумні жінки.

Овен. Ці дами завжди на крок попереду своїх конкуренток. Вони сильні духом і ніколи не здаються. Представниці цього знаку володіють особливим розумом, вони стресостійки, унікальні і дуже оригінальні в своїх поглядах. Також вони повністю позбавлені стереотипів.

Леви. Ці дами, як губки, вбирають будь-який досвід практично з народження і в дорослому віці цей багаж робить їх неповторними й унікальними. Вони прекрасно ладнають з оточенням, але воліють знаходиться в компанії чоловіків, так як з ними їм комфортніше.

Найрозумніші жінки за знаком Зодіаку (pixabay.com)

Козероги. Жінки, народжені під цим знаком Зодіаку дуже эрудовані і начитані, з дитинства у них проявляється сильна тяга до знань. Ці дами дуже спокійні та вміють контролювати себе в будь-якій ситуації. Крім того, Козероги практично завжди створюють оманливе сприйняття в компаніях і тільки з часом вони показують, що розумні та самодостатні.

Водолії. Ці дами дуже розумні і володіють чудовим почуттям гумору, що притягує до них яскравих людей. Вони дуже розвинені творчо та обожнюють накопичувати знання. Вони просто фонтанують ідеями і володіють унікальною пам'яттю.

Скорпіони. Ці жінки мають дуже сильне розвинене шосте почуття, що дозволяє їм займати п'яту сходинку в рейтингу інтелектуалок. Вони завжди намагаються спочатку думати, а потім робити вчинки, що часто береже їх від неприємностей. Ці дами завжди завершують почате і якість ставлять попереду кількості. Також вони дуже дипломатичні і можуть домовиться практично з будь-яким чоловіком.

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