Сезон шпината открыт. Эксперт назвала его главную опасность

Полезен ли шпинат для здоровья?

Как оказалось, шпинат занимает второе место в рейтинге самых грязных продуктов организации Environmental Working Group. В 2022 году шпинат оказался вторым по загрязненности. Весь рейтинг выглядит так:

1. Клубника

2. Шпинат

3. Капуста кейл и другая зелень

4. Персики

5. Груши

6. Нектарины

7. Яблоки

8. Виноград

9. Перец

10. Черешня

11. Голубика

12. Стручковая фасоль.

Когда вы покупаете шпинат, то обращайте внимание на маркировку, там должно быть написано "Органический продукт".

Покупка шпината у бабушек

Также стоит быть острожными с покупкой шпината у бабушек.

"Бабушки часто старенькие и сил у них мало, прополоть поле шпината не может. Поэтому она идет в сельский магазин или на базар и покупает очень агрессивные гербициды - препараты, убивающие растения (растущий на огороде сорняк). Бабушка в начале сезона брызгает препарат и до августа не испытывает проблем с сорняком. Удобно, тем более, этот гербицид 15 грн стоит", - рассказала блогер.

Дарья сообщила, что гербицид три года остается в почве и обычно в каждом произрастающем растении. Лучше выращивать шпинат самостоятельно или покупать органический.

"Затем вы это едите вместе с остатками гербицидов. Контроля оборота гербицидов в Украине нет, у нас в свободной продаже гербициды, запрещенные в Европе и США", - резюмировала она.