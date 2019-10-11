З'їздили в "ДНР": відомим російським акторам закрили вхід в Україну

Російські актори їздили в "ДНР" (Колаж РБК-Україна)

Чотири російських актора їздили в "ДНР", щоб зніматися у фільмі

Чотирьом російським акторам заборонений в'їзд в Україну за те, що вони їздили до бойовиків на окупований Донбас зніматися в кіно. Про це повідомляє Міністерство культури України. Артисти внесені в список людей, які загрожують національній безпеці України.

Юрій Миронцев (kino-teATR.RU)

Відзначилися поїздкою до терористів такі актори: Марія Перн, Анатолій Фалінский, Наталія Колоскова і Юрій Миронцев.

Так звані діячі мистецтва знялися у фільмі "ДНР" під назвою "Ополченочка". Кінокартину знімали в 2018 році.

Також у фільмі "засвітилася" відома кримська "прокурорша" Наталія Поклонська, а також загони "народної міліції" російського МВС і МНС. Так зване кіно розповідало про життя бойовиків на Донбасі.

Марія Терен (фото: kino-teatr.ru)



Автори фільму підтвердили, що взяли історію Світлани Дрюк за основу. Однак, мовляв, "її героїчний шлях зовсім не торкнувся цієї роботи". Більше того - пропагандисти переконували, що Дрюк захопили українські спецслужби насильницьким способом за особистим наказом Порошенко.