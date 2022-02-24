Не сійте паніку і не поширюйте фейки: список офіційних державних джерел

Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі 24 лютого 2022 року. Багато наших міст були схильні до ракетних ударів, в районі кордону з Білоруссю атаковані українські прикордонники.

Ворог хоче, щоб жителі України були налякані та панікували. По всіх соціальних мережах поширюють неправдиву інформацію.

Тому: не сійте паніку, не поширюйте фейки, перевіряйте інформацію і довіряйте тільки офіційним державним джерелам.