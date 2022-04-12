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Як зараз живе село під Чорнобилем, яке було атаковане ще в перші дні війни

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Чорнобиль, Вівторок 12 квітня 2022 16:37
Як зараз живе село під Чорнобилем, яке було атаковане ще в перші дні війни Скріншот: Як зараз живе село Термахівка під Чорнобилем
Автор: Світлана Мащенко

Село Термахівка, що розташовано західніше Чорнобильської зони, кілометрах в 50-ти, зазнало руйнувань від обстрілів в перші дні війни. Місцеві розповіли, як вони пережили окупацію, що тривала протягом місяця.

Про це йдеться в рамках проекту "Український свідок".

Київська область стала боєм бойових дій з перших днів війни. Ще 24 лютого російські війська зайшли в Чорнобиль.

"Здається, 24 лютого йшли танки... Сусід мертвий лежав... 26 числа отаке нам зробили… Я зараз наче живу, й наче не живу", - згадує Людмила Олександрівна, жителька села, показуючи наслідки руйнувань.

На відео - розтрощені хати, розбиті автомобілі. Посеред села - свіжі могили.

Брати Анатолій і Володимир розповідають, як їх мати Алла дістала поранень. 28 лютого вона померла. Швидкі не могли дістатись села через постійні бойові дії. Їх батько, 71-річний Петро, залишився живим. Жінку поховали прямо у дворі

Термахівка - маленьке село, в якому всі одне одного знають. До війни тут мешкало близько 400 людей, тепер місцеві знають, де хто похований.

Раніше ми писали про героїв війни, яких ми часто не помічаємо.

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