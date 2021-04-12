У мережі згадали секретне розпорядження Хрущова про подарунки Гагаріну: шкарпетки, кашкет і кофта

Вона згадала секретний документ, який був підписаний першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу Микитою Хрущовим 18 квітня 1961 року. У документі вказувалося, що Юрію Гагаріну і його сім'ї необхідно подарувати автомобіль, житло та екіпіровку згідно з додатком.

Кошти на винагороду було зазначено виділити з резервного фонду ради Міністрів СРСР.

Що подарували Юрію Гагаріну і його сім'ї

1. Меблювання спальні, їдальні, дитячої, кабінету, кухні

2. Автомашина Волга

3. Телевізор Рубін

4. Радіола Люкс

5. Пральна машина

6. Холодильник

7. Пилотяг

8. Килимові доріжки

9. Піаніно

10. Постільна білизна - 6 комплектів

11. Ковдри - 2 штуки

Автомобіль "Волга" Юрія Гагаріна (скріншот фото)

Для батьків т. Гагаріна Ю. А.

1. Збірний будинок з трьох кімнат

2. Телевізор

3. Радіоприймач

4. Меблі на три кімнати

Екіпірування для Юрія Олексійовича Гагаріна

1. Пальто демісезонне

2. Легке літнє Пальто

3. Плащ

4. Костюм - 2 (світлий і темний)

5. Взуття - 2 пари (чорні та світлі)

6. Сорочки білі - 6 штук

7. Капелюх - 2

8. Шкарпетки - 6 пар

9. Білизну нижнє шовкове - 6 пар

10. Труси, майки - 6 пар

11. Хустки носові -12 штук

12. Краватки - 6 шт.

13. Рукавички -1 пара

14. Електробритва -1

15. Два комплекти військового спорядження (парадне і повсякденне)

16. Валізи-2

Екіпірування для дружини

1. Пальто демісезонне

2. Пальто літнє

3. Плащ

4. Сукні - 3

5. Чорний костюм

6. Капелюхи-2

7. Гарнітури - 6

8. Панчохи - 6 пар

9. Туфлі - 3 пари

10. Сумки жіночі - 2

11. Рукавички - 2 пари

12. Косинки - 2 (вовняна і шовкова)

13. Блузки-2 шт.

14. Вовняна Кофта -1 шт.

Екіпірування для дітей

1. Ліжко дитяче

2. Дитяча коляска

3. Плаття шерстяні - 4

4. Пальто - 2 (зимове і літне)

5. Шапочки - 2 (зимова і літня)

6. Взуття - 4 пари

7. Білизна - 6 пар

8. Ляльки, іграшки

9. Дитяче придане

Екіпірування для матері

1. Пальто літнє

2. Пальто зимове

3. Плащ -1

4. Сукні - 2

5. Хустку пухову

6. Туфлі - 2 пари

7. Білизна - 6 пар

8. Панчохи - 6 пар

9. Вовняна Кофта -1 шт.

Екіпірування для батька

Пальто літнє

2. Пальто зимове

3. Плащ

4. Кашкет

5. Білизна - 6 пар

6. Сорочки - 6 штук

7. Костюм - 2 (темно-сірий і темний)

8. Черевики - 2 пари (світлі та темні)

9. Краватки - 4

10. Носові хустки - 6 шт.

11. Шкарпетки - 6 пар

Двом братам і сестрі т. Гагаріна Ю. А. - по 1000 рублів.

Які автомобілі були ще у Юрія Гагаріна

Як повідомляє "Комсомольська правда", у Гагаріна через кілька років після легендарного польоту було вже два автомобілі "Волга" ГАЗ-21. Чорна – подарована і світло-бежева – куплена за власні гроші.

У 1965 році у Гагаріна з'явився Matra-Bonnet Jet VS – спортивне купе. Він побачив цю машину на виставці 1965 року у Франції. Гагарін так пильно розглядав гоночний автомобіль, що французи вирішили відправити його в подарунок.

Автомобіль Matra-Bonnet Jet VS Юрія Гагаріна (Скріншот фото)

Варто відзначити, що про подарунок дізнався член Політбюро і головний ідеолог СРСР Михайло Суслов і передав космонавту зауваження – бути обачнішими з подарунками з капіталістичних країн. Через це Гагарін на спортивній машині їздив дуже рідко.