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У мережі порівняли європейські ціни з українськими: різниця шокує

STYLERЖиття    12.01.2020 - 14:35
У мережі порівняли європейські ціни з українськими: різниця шокує
Ціни на продукти в Європі відрізняються (Колаж РБК-Україна)

Українець, який працює в Чехії, порівняв європейські ціни з українськими

Ціни на продукти в Україні значно відрізняються від європейських у більшу сторону. Про це повідомив мешканець Херсона, який працює в Чехії. Про це пише видання "Херсон типовий" . Вартість провізії в Європі в кілька разів нижче, ніж в Україні.

Також чоловік опублікував фотографії з чеського супермаркету, на якому вказані ціни в кронах, але перевести в гривні це легко, так як на сьогоднішній день курс гривні до крони приблизно дорівнює 1 до 1 (за крону дають 1, 05 гривні).

Наприклад, банани в Чехії стоять 16,90 крон, в Україні - 26,90 гривень. Сир моцарела: у Чехії -15,90, в Україні - 32,90.Сир Гауда за 1 кг: Чехія 126. Україна 209.

Відзначимо, що рівень заробітної плати значно відрізняється від українського.

У мережі порівняли європейські ціни з українськими: різниця шокуєУ мережі порівняли європейські ціни з українськими: різниця шокуєУ мережі порівняли європейські ціни з українськими: різниця шокує

Ціни на продукти в Чехії (фото:t.ks.ua)

Як ми раніше писали, ціни в Україні у першому кварталі можуть істотно збільшитися або ж, навпаки, знизитися. Думки в оцінці інфляції у експертів розходяться.

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