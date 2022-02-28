У мережі поширюють фейк про Viber, щоб отримати доступ до листування і дзвінків

Peer-to-peer connection насправді настройка, яка дозволяє безпосередньо шифрувати дзвінки між вами і вашим співрозмовником, не зберігаючи цю інформацію на сервері.

Не вимикайте ці налаштування, оскільки між вашою розмовою з'явиться посередник, який може перехопити ваші повідомлення і дзвінки - це може бути ворог.