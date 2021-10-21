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У мережі лякають токсичною "хмарою SO2" над Одесою: еколог розвіяв фейк (карта)

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Одеса, Четвер 21 жовтня 2021 12:25
У мережі лякають токсичною "хмарою SO2" над Одесою: еколог розвіяв фейк (карта) Колаж РБК-Україна: одеситів налякали неправдивим повідомленням про хмару SO2
Автор: Володимир Костирін

У мережі стали розганяти повідомлення про нібито щільну хмару оксиду сірки (SO2) над Одесою та областю, і що гранична концентрація токсичного газу сьогодні перевищена в 10-12 разів. У публікаціях на пабліках у зв'язку з цим звучать заклики не виходити на вулиці до вечора. Однак це виявилося помилковою тривогою.

Про це 21 жовтня повідомив еколог Сергій Степаненко у своєму Facebook.

Фахівець заспокоїв громадян і зазначив, що історія з появою "хмари SO2" над Одесою через виверження вулкана на італійському острові Палма - фейк.

"Концентрації SO2 мінімальні біля поверхні Землі й побоюватися варто швидше вихлопів з безлічі авто на дорогах Одеси, ніж від виверження вулкана в Італії", - пише Степаненко.

На підтвердження еколог розмістив карту просторового розподілу SO2 над Європою на 2 години ночі 21 жовтня від Європейської служби моніторингу навколишнього середовища.

У мережі лякають токсичною &quot;хмарою SO2&quot; над Одесою: еколог розвіяв фейк (карта)

Еколог розвінчав фейк про хмару SO2 над Одесою 21 жовтня - карта Європейської служби моніторингу навколишнього середовища (фото: facebook.com/sergiyst)

Нагадаємо, що сірчистий газ SO2 у високих дозах дуже токсичний. При короткочасному вдиханні чинить сильну подразнюючу дію, викликає кашель і першіння в горлі. А в разі вищої концентрації загрожує привести до задухи, затрудненні ковтання, блювоти, гострого набряку легенів.

Раніше повідомлялося, що 14-15 жовтня деякі регіони України накривало хмарою чорного смогу - таке забруднення повітря було пов'язане з початком опалювального сезону в сільській місцевості з використанням дров, а також зі спалюванням листя.

Також ми писали про те, що в ВООЗ зв'язали брудне повітря з важким перебігом COVID-19.

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Одеса Забруднення повітря
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