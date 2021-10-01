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У ВООЗ зв'язали брудне повітря з важким перебігом COVID

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П'ятниця 01 жовтня 2021 22:06
У ВООЗ зв'язали брудне повітря з важким перебігом COVID Фото: У ВООЗ зв'язали брудне повітря з важким перебігом COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Директор департаменту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з питань навколишнього середовища і здоров'я Марія Нейра заявила, що погана якість повітря посилює ризик важкого перебігу COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВОЗА.

"Погана якість повітря, яким ми дихаємо, є серйозним фактором для гострих і хронічних респіраторних захворювань, а також серцево-судинних. На додаток до цього вплив забрудненого повітря призводить до захворювань, які підвищують ризик розвитку важкого COVID при зараженні ним", - заявила Нейра.

За її словами, в умовах відновлення після пандемії світовій спільноті необхідно знову задуматися про чисті джерела енергії.

Експерт ВООЗ додала, що зараз 90% населення Землі "дихають повітрям, яке не відповідає рекомендованим ВООЗ стандартам".

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