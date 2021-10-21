ru ua
Чт, 21 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В сети пугают токсичным "облаком SO2" над Одессой: эколог развеял фейк (карта)

Новина українською →
Одесса, Четверг 21 октября 2021 12:25
В сети пугают токсичным "облаком SO2" над Одессой: эколог развеял фейк (карта) Коллаж РБК-Украина: одесситов напугали ложным сообщением об облаке SO2
Автор: Владимир Костырин

В сети стали разгонять сообщение о якобы плотном облаке оксида серы (SO2) над Одессой и областью, и что предельная концентрация токсичного газа сегодня превышена в 10-12 раз. В публикациях на пабликах в связи с этим звучат призывы не выходить на улицы до вечера. Однако это оказалось ложной тревогой.

Об этом 21 октября сообщил эколог Сергей Степаненко в своем Facebook.

Специалист успокоил граждан и отметил, что история с появлением "облака SO2" над Одессой из-за извержения вулкана на итальянском острове Палма - фейк.

"Концентрации SO2 минимальны у поверхности Земли и опасаться стоит скорее выхлопов из множества авто на дорогах Одессы, чем от извержения вулкана в Италии", - пишет Степаненко.

В подтверждение эколог разместил карту пространственного распределения SO2 над Европой на 2 часа ночи 21 октября от Европейской службы мониторинга окружающей среды.

В сети пугают токсичным &quot;облаком SO2&quot; над Одессой: эколог развеял фейк (карта)

Эколог развенчал фейк об облаке SO2 над Одессой 21 октября - карта Европейской службы мониторинга окружающей среды (фото: facebook.com/sergiyst)

Напомним, что сернистый газ SO2 в высоких дозах очень токсичен. При кратковременном вдыхании оказывает сильное раздражающее действие, вызывает кашель и першение в горле. А в случае более высокой концентрации грозит привести к удушью, затруднении глотания, рвоте, острому отеку легких.

Ранее сообщалось, что 14-15 октября некоторые регионы Украины накрывало облаком черного смога - такое загрязнение воздуха было связано с началом отопительного сезона в сельской местности с использованием дров, а также со сжиганием листьев.

Также мы писали о том, что в ВОЗ связали грязный воздух с тяжелым течением COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Загрязнение воздуха
LITE
Праздник 21 октября: что строго запрещено делать в этот день, главные приметы
Праздник 21 октября: что строго запрещено делать в этот день, главные приметы