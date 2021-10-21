В сети пугают токсичным "облаком SO2" над Одессой: эколог развеял фейк (карта)

В сети стали разгонять сообщение о якобы плотном облаке оксида серы (SO2) над Одессой и областью, и что предельная концентрация токсичного газа сегодня превышена в 10-12 раз. В публикациях на пабликах в связи с этим звучат призывы не выходить на улицы до вечера. Однако это оказалось ложной тревогой.

Об этом 21 октября сообщил эколог Сергей Степаненко в своем Facebook .

Специалист успокоил граждан и отметил, что история с появлением "облака SO2" над Одессой из-за извержения вулкана на итальянском острове Палма - фейк.

"Концентрации SO2 минимальны у поверхности Земли и опасаться стоит скорее выхлопов из множества авто на дорогах Одессы, чем от извержения вулкана в Италии", - пишет Степаненко.

В подтверждение эколог разместил карту пространственного распределения SO2 над Европой на 2 часа ночи 21 октября от Европейской службы мониторинга окружающей среды.

Эколог развенчал фейк об облаке SO2 над Одессой 21 октября - карта Европейской службы мониторинга окружающей среды (фото: facebook.com/sergiyst)

Напомним, что сернистый газ SO2 в высоких дозах очень токсичен. При кратковременном вдыхании оказывает сильное раздражающее действие, вызывает кашель и першение в горле. А в случае более высокой концентрации грозит привести к удушью, затруднении глотания, рвоте, острому отеку легких.