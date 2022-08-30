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У мережі показали фото, як раніше виглядала найдорожча вулиця Києва

Як виглядаж Пасаж у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на Хрещатику розташована вулиця, яку називають найдорожчою в столиці. Все через високі ціни в місцевих бутиках.

Фото опублікували на сторінці спільноти "Група 1900 - 1999 роки. Київ" у Facebook.

На знімку видно, як виглядав Пасаж 42 роки тому.

"Пасаж від вулиці Заньковецької. Фото Олександра Пермінова. 1980-ті", - йдеться у повідомленні.

Також можна побачити, що в ті дні найдорожчою вулицею Києва прогулювалось багато мешканців та гостей столиці. До того ж замість елітних автомобілів на узбіччі стояли звичайні вантажівки.

У мережі показали, як раніше виглядав Пасаж у Києві (facebook.com/groups)

Зазначимо, що Пасаж - це торговельно-житловий будинок у Києві, у вигляді вулиці-коридору, утвореного двома паралельними корпусами (нинішня назва вулиці - Хрещатик, 15). Зокрема, будинок п'яти-шестиповерховий (верхній поверх надбудований).

Він є типом відкритого пасажу, що складається з двох паралельних корпусів, з'єднаних торцевими об'ємами з арковими проїздами.

Раніше ми публікували фото Києва, які зробив американський фотограф у 1958 році.

Також ми писали, як виглядали перші ресторани у Львові.

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Київ