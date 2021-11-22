Я не олігарх: Поплавський розкрив свої доходи і розповів, чим володіє

Михайло Поплавський розповів про зароблені мільйони. Ректор Національного університету культури і мистецтв зізнався, що заробляти його вчили з дитинства, так що не дивно, що він звик багато працювати.

Про це 71-річний Поплавський заявив у програмі " Зірковий шлях " на телеканалі "Україна".

"У мене більше 70 торгових знаків запатентовано. Офіційно у мене було 27 млн гривень на рік. І 3,5 млн я платив податків. "М.Поплавський" запатентований, "ПММ" запатентований, "Кропива" запатентована,"Батьківська хата" запатентована", - заявив найбагатший ректор країни.

Він також зазначив, що запатентував "Живи з посмішкою" і "Формула щастя М.Поплавського".

Але в даний час заробітки "співаючого ректора" вже не ті, якщо порівнювати з доходами, які він отримував до 2008 року.

За словами Поплавського, у нього з 2002 по 2008 рік на трасі працювало 5 заправок, 6 ресторанів і 6 міні маркетів. Крім того, працювали чебуречні і вареничні.

У той час оборот на місяць становив понад 2 мільйони доларів.

Поплавський зізнався, що кошти також вкладає і в університет, ректором якого він є вже 28 років.

Він також допомагає своїм родичам і тримає фермерські угіддя в рідному селі в Кіровоградській області.

"Я в селі відпочиваю. Там ресторани працюють, там у мене аграрний бізнес, 3 тисячі га землі в оренді. Комбайни працюють, машини працюють. Це бізнес. Я не олігарх, а підприємець", - додав Поплавський.

Відео інтерв'ю з Михайлом Поплавським можете переглянути за цим посиланням.