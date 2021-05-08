У мережі вшанували пам'ять культового українського співака, якого вбили фанати "російського шансону"
Українці 8 травня вшанували пам'ять Ігоря Білозіра - легендарного композитора і співака, лідера ВІА "Ватра" і народного артиста України, який став жертвою любителів російської музики.
На Facebook-сторінці онлайн-журналу "Гаряча Калина" нагадали, що саме в цей день 2000 року на артиста прямо у Львові напали хулігани та сильно побили. А через кілька днів він помер.
Як відомо, 8 травня 2000 року в кафе "Цісарська кава" на проспекті Шевченка в "культурній столиці" він зробив зауваження компанії напідпитку за те, що ті виспівували пісні виконавців так званого "російського шансону".
Це не сподобалося фанатам блатного жанру, таким собі Воронову і Калініну, і вони разом з іншими товаришами по чарці жорстоко побили Білозіра. Внаслідок заподіяних травм великий артист помер у лікарні через три тижні - 28 травня.
Зауважимо, що пісні культового композитора, серед яких "Пшеничне перевесло", "Мамина світлиця", "Весільний марш", отримали визнання в США, Канаді, Німеччині, Польщі та навіть Росії. Він був першим чоловіком відомої співачки Оксани Білозір.
Відео: документальний фільм про Ігоря Білозіра
Раніше повідомлялося, що в кінці 2020 року в Києві вбили відомого музиканта Олександра Дерев'янка - поліція тоді оперативно змогла розкрити злочин і затримати злочинців. Виявляється, ті пішли на вбивство, спокусившись грошима та двома квартирами композитора.
Також ми писали про те, що перед цим у Львові жорстоко вбили лідера легендарної рок-групи "Лесик Band".