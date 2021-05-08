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У мережі вшанували пам'ять культового українського співака, якого вбили фанати "російського шансону"

Новость на русском → Субота 08 травня 2021 21:10
У мережі вшанували пам'ять культового українського співака, якого вбили фанати "російського шансону" Фото: Ігор Білозір (day.kyiv.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українці 8 травня вшанували пам'ять Ігоря Білозіра - легендарного композитора і співака, лідера ВІА "Ватра" і народного артиста України, який став жертвою любителів російської музики.

На Facebook-сторінці онлайн-журналу "Гаряча Калина" нагадали, що саме в цей день 2000 року на артиста прямо у Львові напали хулігани та сильно побили. А через кілька днів він помер.

Як відомо, 8 травня 2000 року в кафе "Цісарська кава" на проспекті Шевченка в "культурній столиці" він зробив зауваження компанії напідпитку за те, що ті виспівували пісні виконавців так званого "російського шансону".

Це не сподобалося фанатам блатного жанру, таким собі Воронову і Калініну, і вони разом з іншими товаришами по чарці жорстоко побили Білозіра. Внаслідок заподіяних травм великий артист помер у лікарні через три тижні - 28 травня.

Зауважимо, що пісні культового композитора, серед яких "Пшеничне перевесло", "Мамина світлиця", "Весільний марш", отримали визнання в США, Канаді, Німеччині, Польщі та навіть Росії. Він був першим чоловіком відомої співачки Оксани Білозір.

Відео: документальний фільм про Ігоря Білозіра

Раніше повідомлялося, що в кінці 2020 року в Києві вбили відомого музиканта Олександра Дерев'янка - поліція тоді оперативно змогла розкрити злочин і затримати злочинців. Виявляється, ті пішли на вбивство, спокусившись грошима та двома квартирами композитора.

Також ми писали про те, що перед цим у Львові жорстоко вбили лідера легендарної рок-групи "Лесик Band".

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