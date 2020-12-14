В США двоє поліцейських затримували зловмисників в в костюмах Санта-Клауса і ельфа

Фото: поліція в костюмах (.facebook.com/RiversidePD)

В місті Ріверсайд, американський штат Каліфорнія, двоє поліцейських в костюмах Санта-Клауса і ельфа провели спецоперацію "втручання Санти". Таким чином вони затримували дрібних злодіїв.

Про це повідомляє поліції міста у Facebook.

Поліцейські чергували біля місцевого торгового центру. Спочатку вони затримали жінку, яка вийшла з магазину, не заплативши за товар. Потім вони затримали чоловіка, який вкрав конструктори Lego на суму 1000 доларів.

Потім їм вдалося затримати трьох чоловіків, які збиралися вкрасти автомобіль Honda CR-V.

"Зміни в законах про злочини проти власності, що відбулися в останні роки, сприяли збільшенню числа крадіжок і крадіжок в магазинах", - заявив детектив Еверт Берчян.

Він додав, що крадіжка товарів на суму менше 950 доларів - це проступок, який не несе за собою серйозних наслідків для зловмисників.

Нагадаємо, 13 грудня увечері в Нью-Йорку невідомий відкрив стрілянину поблизу кафедрального собору Іоанна Богослова. Зловмисник, який відкрив стрілянину біля собору Іоанна Богослова в Нью-Йорку, помер у лікарні. Його доставили в лікарню після того, як поліція завдала йому поранення, відкривши вогонь у відповідь.