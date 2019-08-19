Сестра Лободи доношує за співачкою одяг (фото)

Світлана Лобода не проти позичити свої сценічні наряди своїй сестрі
Світлана Лобода дуже любить свою сестру Ксенію, яка нещодавно вийшла заміж, і не шкодує для неї нічого, навіть сценічних нарядів, які вона вже не носить. Так, нещодавно Ксенія Лобода похвалилася обновкою, яку користувачі мережі відразу ж впізнали. Виявляється, зіркова сестра Ксенії - Світлана блищала в наряді неодноразово.
Фото Ксенія Лобода опублікувала в Instagram. Підписники вражені її красою і визнають її схожість з зоряної сестрою.
Підписники Ксенії зробили їй море компліментів з приводу красивої сукні, але наряд швидко впізнали і відмітили, що він просто чудовий.
Фото: Ксенія Лобода з подругами (instagram.com/ksushka_loboda)
Фото: Світлана Лобода (Instagram)
Як ми раніше писали, Світлана Лобода, яка нещодавно вразила фанатів розкішними формами в купальнику, показала фото у весільній сукні.
До речі, Світлана Лобода, яка зараз перебуває на відпочинку в Монако, вирішила влаштувати гарячу дискотеку прямо в ресторані, де вона вечеряла з друзями. Скандальна співачка вирушила вечеряти в ресторан La guerite, який знаходиться на острові Святої Маргарити, але однією їжею не обмежилася.