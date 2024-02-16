Живущая в РФ сестра Ефросининой внезапно напомнила о себе в важный для ведущей день (фото)

16 февраля дочери Марии Ефросининой исполнилось 20 лет. В важный день ведущая сделала пост и трогательно поздравила Нану, а на фоне этого напомнить о себе решила сестра артистки - Лиза Ющенко, живущая в РФ и молчащая о полномасштабной войне.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который Ефросинина разместила в Instagram.
Ведущая обратилась к дочери и показала архивное фото, на котором она позировала рядом с еще маленькой Наной.
"Сегодня тебе исполнилось 20 лет, моя единственная и неповторимая Нана. Я люблю тебя! Люблю сильно и безгранично. И желаю только счастливой судьбы!" - написала Ефросинина.
В комментариях под постом почти сразу появилась реакция сестры Ефросининой. Ющенко оставила эмодзи в виде сердца. Но самая ведущая этот комментарий не "лайкнула".
Кроме того, на своей странице в Instagram сестра Ефросининой показала фото с племянницей. Она оставила поздравление на английском и "тегнула" профиль Наны.
Ющенко публично обратилась к дочери Ефросининой (скриншот)
Сестра Ефросининой в 2012 году развелась с сыном экс-президента Украины Виктора Ющенко. А потом она начала отношения с российским бизнесменом, который жил в Майами и Монако, а затем вернулся в РФ. Ющенко живет с ним в Москве.
Женщина не осудила полномасштабную войну РФ против Украины и молчит о преступлениях Кремля. На фоне этого Ефросинина почти полностью прекратила с ней общение. В прошлом году ведущая говорила, что эта тема для нее достаточно неприятная, ведь приносит ей боль.
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