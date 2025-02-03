Сердечный приступ или паническая атака: кардиолог рассказала, как быстро различить состояния

Многие люди хоть раз в своей жизни сталкивались с таким явлением как паническая атака, или же с сердечным приступом. Эти болезни имеют разные причины, но симптомы у них общие.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какая разница между сердечным приступом и панической атакой.
По словам кардиолога Натальи Иванюк, это два очень похожих состояния, но есть ключевые различия.
Признаки сердечного приступа включают жгучую сжимающую сильную боль за грудной клеткой, которая может отдавать в плечи, живот, спину, лопатки и нижнюю челюсть.
Длится такое состояние 5-10 минут.
Сердечный приступ обычно связан с физической нагрузкой и дополнительно может появиться холодный пот, учащенное сердцебиение и очень высокое или низкое артериальное давление.
Приступ (приступ стенокардии) возникает во время физической нагрузки за счет несоответствия между повышенной потребностью сердца в кислороде и возможностью его доставить через суженые сердечные сосуды (стеноз). То есть сердце не получает достаточно кислорода.
Такое состояние можно распознать по таким симптомам: острый приступ страха, который сопровождается учащенным сердцебиением, колющей и резкой болью в грудной клетке, которая не распространяется в другие органы.
Длится состояние дольше, а именно 15-20 минут и эта боль проходит бесследно.
В чем разница - сердечный приступ, как правило, развивается во время физической нагрузки или сразу после нее.
"Панической атаке все равно, она может развиться во время покоя так и физической нагрузки", - говорится в сообщении.
Прием нитроглицерина облегчит состояние, если это сердечный приступ и никоим образом не повлияет, если это паническая атака.
Ранее мы сообщали, что бокал вина может спровоцировать опасное для здоровья состояние.
Также мы писали о 8 упражнениях, которые полезны для сердца и сосудов.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Натальи Иванюк и сайт Минздрава Украины.