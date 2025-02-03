Сердечный приступ или паническая атака: кардиолог рассказала, как быстро различить состояния

Признаки сердечного приступа

По словам кардиолога Натальи Иванюк, это два очень похожих состояния, но есть ключевые различия.

Признаки сердечного приступа включают жгучую сжимающую сильную боль за грудной клеткой, которая может отдавать в плечи, живот, спину, лопатки и нижнюю челюсть.

Длится такое состояние 5-10 минут.

Сердечный приступ обычно связан с физической нагрузкой и дополнительно может появиться холодный пот, учащенное сердцебиение и очень высокое или низкое артериальное давление.

Приступ (приступ стенокардии) возникает во время физической нагрузки за счет несоответствия между повышенной потребностью сердца в кислороде и возможностью его доставить через суженые сердечные сосуды (стеноз). То есть сердце не получает достаточно кислорода.

Что стоит знать о панической атаке

Такое состояние можно распознать по таким симптомам: острый приступ страха, который сопровождается учащенным сердцебиением, колющей и резкой болью в грудной клетке, которая не распространяется в другие органы.

Длится состояние дольше, а именно 15-20 минут и эта боль проходит бесследно.

В чем разница - сердечный приступ, как правило, развивается во время физической нагрузки или сразу после нее.

"Панической атаке все равно, она может развиться во время покоя так и физической нагрузки", - говорится в сообщении.

Прием нитроглицерина облегчит состояние, если это сердечный приступ и никоим образом не повлияет, если это паническая атака.