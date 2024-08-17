Сердце выскочит из груди: 4 самых экстремальных аттракциона в Украине

"Power Tower", Одесса

Power Tower - это огромная конструкция высотой 60 метров, с платформами, имеющими кресла и вмещающими 32 отважных пассажиров. Платформа сначала будет медленно подниматься вверх, а затем с ускорением резко спускается вниз. Полет длится целых 2 минуты - но впечатлений хватит очень надолго!

Участники могут даже ощутить невесомость как настоящие космонавты (фото: facebook.com/lunaparkodessa)

"Говерла", Черновцы

Аттракцион "Говерла" - это американские горки, и он имеет высоту пятиэтажного дома - 14 метров. Проехав общую общую протяженность пути в 300 м, на нем можно сделать "мертвую петлю". Скорость, которую развивает аттракцион, составляет 60-80 км в час, так что участники почувствуют себя очень бодро.

"Говерла" - аттракцион украинского производства (фото: shpalta.media)

"Катапульта", Харьков

"Катапульта" - один из самых экстремальных аттракционов Центрального парка в Харькове. Между двумя огромными эластичными мачтами тросами закреплена капсула, рассчитанная на двух пассажиров.

Посредством специального механизма для запуска капсулу приводят в движение, и пассажиры взлетают вертикально вверх на 45 метров. Достигнув максимальной высоты, капсула опускается в исходное положение путём свободного падения. При этом пассажиры испытывают перегрузку до 4,8G.

Вы готовы, чтобы вами выстрелили из рогатки как птичку Angry birds? (фото: centralpark.kh.ua)

"Лавочка", Киев

В отличие от всех предыдущих аттракционов на открытом воздухе наш последний участник работает в парке развлечений "Galaxy", в киевском ТРЦ "Лавина Молл". Бесстрашные ценители адреналиновых развлечений садятся на длинное сиденье, затем безопасно фиксируются системой безопасности - и вращаются на 360 градусов. Причем не только в одной плоскости, а в нескольких!

Чтобы выдержать это, нужно иметь хороший вестибулярный аппарат (фото: galaxypark.com.ua)