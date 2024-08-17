Сердце выскочит из груди: 4 самых экстремальных аттракциона в Украине

Лето - это пора отпусков и отдыха. А какой вид отдыха подарит такие незабываемые эмоции как аттракционы в луна-парке? Но аттракционы очень отличаются друг от друга - есть "лайтовые", а есть "хардкорные". Так от каких же аттракционов в разных городах Украины у вас будет перехватывать дыхание?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило материал с 4 наиболее адреналиновыми аттракционами в разных городах нашей страны.
Power Tower - это огромная конструкция высотой 60 метров, с платформами, имеющими кресла и вмещающими 32 отважных пассажиров. Платформа сначала будет медленно подниматься вверх, а затем с ускорением резко спускается вниз. Полет длится целых 2 минуты - но впечатлений хватит очень надолго!
Аттракцион "Говерла" - это американские горки, и он имеет высоту пятиэтажного дома - 14 метров. Проехав общую общую протяженность пути в 300 м, на нем можно сделать "мертвую петлю". Скорость, которую развивает аттракцион, составляет 60-80 км в час, так что участники почувствуют себя очень бодро.
"Катапульта" - один из самых экстремальных аттракционов Центрального парка в Харькове. Между двумя огромными эластичными мачтами тросами закреплена капсула, рассчитанная на двух пассажиров.
Посредством специального механизма для запуска капсулу приводят в движение, и пассажиры взлетают вертикально вверх на 45 метров. Достигнув максимальной высоты, капсула опускается в исходное положение путём свободного падения. При этом пассажиры испытывают перегрузку до 4,8G.
В отличие от всех предыдущих аттракционов на открытом воздухе наш последний участник работает в парке развлечений "Galaxy", в киевском ТРЦ "Лавина Молл". Бесстрашные ценители адреналиновых развлечений садятся на длинное сиденье, затем безопасно фиксируются системой безопасности - и вращаются на 360 градусов. Причем не только в одной плоскости, а в нескольких!
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Центрального парка Харькова, Луна-парка Одессы, семейного парка развлечений Galaxy, Википедия.