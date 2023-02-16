"Сердце Азовстали": в Украине заработал проект на миллиард гривен для защитников Мариуполя

В Украине стартовал благотворительный проект "Сердце Азовстали" Рината Ахметова, предназначенный помогать защитникам Мариуполя. Бизнесмен направил на этот проект 1 млрд грн.

Известно, что помощь будет предоставляться воинам ВСУ, Нацгвардии, полку "Азов", полицейским, пограничникам, спасателям, морским пехотинцам, представителям ТРО, военным медикам и другим частям, защищавшим Мариуполь. Также семьям погибших защитников попали в плен или пропали без вести.

Среди направлений помощи - лечение, реабилитация, протезирование, юридическая, правозащитная, психологическая поддержка, а также обеспечение других важных потребностей.

"У каждого защитника Мариуполя есть право на достойную поддержку сегодня и достойное будущее завтра. Именно поэтому Ринат Ахметов поручил создать "Сердце Азовстали" как действенную систему поддержки воинов с уважением к подвигу героев и их достоинству", - отметила директор по связям с общественностью SCM Наталья Емченко.

Старт проекта состоялся 16 февраля, и присутствовавшие на мероприятии защитники Мариуполя выразили свое мнение по поводу самых главных потребностей военных.

"Ключевой момент - в том, чтобы была адресная помощь семьям погибших Героев в Мариуполе, ведь многие еще находятся в плену, считаются пропавшими без вести. Надо сделать так, чтобы мы максимальному количеству семей наших погибших Героев оказали помощь и заботу, а это очень кропотливая и сложная работа". - прокомментировал полковник Сергей Совинский, защитник Мариуполя, начальник службы оперативной подготовки Восточного территориального управления НГУ.

Подчеркнули важность также психологической помощи, адаптации к гражданской жизни для тех, кто не может вернуться на фронт.

"Когда ребята выходят из плена специалисты пытаются помочь, но не все ребята идут на контакт. Им тяжело, особенно тем, кто с ампутацией. Они получили протезы, чаще всего из-за волонтеров, которые вытаскивают ребят. Да, их отправляют за границу, оперируют, лечат, они возвращаются домой и за них забывают. Они не могут себя найти в социуме", - говорит капитан Александр Мужской, защитник Мариуполя, заместитель командира по боевой подготовке 2 батальона 36 отдельной бригады морской пехоты.

Прием запросов в поддержку уже открыт. В частности, заявить о своих нуждах защитники Мариуполя и их семьи могут такими способами:

Оставить запрос на странице сайта "Стальной фронт" в разделе "Сердце Азовстали" https://steelfront.scm.com.ua/pro-serce-azovstali

Отправить письмо на ящик heart.azovstal@gmail.com

Позвонить по телефону или написать в мессенджер: +38 (068) 083 88 00

Напомним, проект "Сердце Азовстали" - часть масштабного милитарного проекта "Стальной фронт", в рамках которого бизнесы Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины - амуницию, технику, авто и многое другое.

В общей сложности помощь Рината Ахметова военным и гражданским уже составила более 4.3 млрд грн.