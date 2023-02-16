"Серце Азовсталі": в Україні запрацював проект на мільярд гривень для захисників Маріуполя
В Україні стартував благочинний проект "Серце Азовсталі" Ріната Ахметова, призначений допомагати захисникам Маріуполя. Бізнесмен спрямував на цей проект 1 млрд грн.
Про це повідомила прес-служба проекту.
Відомо, що допомога буде надаватися воїнам ЗСУ, Нацгвардії, полку "Азов", поліцейським, прикордонникам, рятівникам, морським піхотинцям, представникам ТРО, військовим медикам і іншим частинам, які боронили Маріуполь. Також родинам захисників, які загинули, потрапили у полон чи зникли безвісти.
Серед напрямків допомоги - лікування, реабілітація, протезування, юридична, правозахисна, психологічна підтримка, а також забезпечення інших важливих потреб.
"У кожного захисника Маріуполя є право на гідну підтримку сьогодні і гідне майбутнє завтра. Саме тому Рінат Ахметов доручив створити "Серце Азовсталі", як дієву систему підтримки воїнів із повагою до подвигу героїв та їхньої гідності", - зазначила директор зі зв’язків з громадськістю SCM Наталія Ємченко.
Старт проекту відбувся 16 лютого, і присутні на заході захисники Маріуполя висловили свою думку щодо найголовніших потреб військових.
"Ключовий момент - в тому, щоб була адресна допомога сім’ям загиблих Героїв в Маріуполі, адже багато хто ще перебувають в полоні, вважаються зниклими безвісті. Треба зробити так, щоб ми максимальній кількості родин наших загиблих Героїв надали допомогу і турботу, а це дуже кропітка та складна робота", - прокоментував полковник Сергій Совінський, захисник Маріуполя, начальник служби оперативної підготовки Східного територіального управління НГУ.
Підкреслили важливість також і психологічної допомоги, адаптації до цивільного життя для тих, хто не може повернутися на фронт.
"Коли хлопці виходять з полону фахівці намагаються допомогти, але не всі хлопці йдуть на контакт. Їм важко, особливо тим, хто з ампутацією. Вони отримали протези, найчастіше через волонтерів, які витягають хлопців. Так, їх відправляють за кордон, оперують, лікують, вони повертаються додому і за них забувають. Вони не можуть себе знайти у соціумі", - каже капітан Олександр Чоловський, захисник Маріуполя, заступник командира з бойової підготовки 2 батальйону 36 окремої бригади морської піхоти.
Прийом запитів на підтримку вже відкрито. Зокрема, заявити про свої потреби захисники Маріуполя та їхні родини можуть у такі способи:
- Залишити запит на сторінці сайту "Сталевий фронт" у розділі "Серце Азовсталі" https://steelfront.scm.com.ua/pro-serce-azovstali
- Надіслати лист на скриньку heart.azovstal@gmail.com
- Зателефонувати або написати у месенджер: +38 (068) 083 88 00
Нагадаємо, проект "Серце Азовсталі" - частина масштабного мілітарного проекту "Сталевий фронт", у рамках якого бізнеси Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України - амуніцію, техніку, авто та багато іншого.
Загалом допомога Ріната Ахметова військовим і цивільним вже склала понад 4.3 млрд грн.