У серіалі "Чорнобиль" помітили ще одну важливу місію

Завдяки серіалу "Чорнобиль" про Україну заговорили у всьому світі, а люди стали більше замислюватися про небезпеки, які несуть атомні електростанції та інші об'єкти, що забруднюють екологію. Про це сказав експерт Павло Сомов, який брав безпосередню участь у виконанні будівельно-монтажних робіт під час постліквідаційного періоду на блоці станції Чорнобильської АЕС.

"Під час навчання в США, про Україну знали далеко не всі. Лише деякі люди знали про цю катастрофу світового масштабу. Зараз, Україна прогриміла на весь світ історією серіалу "Чорнобиль", але прямо сьогодні ми самі можемо обрати інше життя. Наша країна має всі шанси почати нове життя і змінити майбутнє нових поколінь. Українці дуже талановиті та підприємливі, все більше зацікавленості у людей викликають технології відновлюваної енергії, екобудинки. Люди змінюють свій стиль життя на максимально правильний і комфортний, у мирі з природою. Кричущий сюжет серіалу "Чорнобиль" для мільйонів людей ще раз підкреслив всю сіль та біль минулого і того, що потрібно змінювати спосіб життя, щоб звести до мінімуму всі ризики та почати використовувати природні матеріали та ресурси, які допоможуть жити! Тільки ми відповідаємо за стан навколишнього середовища і наш спосіб життя", - сказав він.

За його словами, Чорнобильська аварія - це дорогий урок для України і всього світу, і наочний приклад, що не можна допустити подібного. Але, чомусь, тільки після виходу серіалу, люди масово почали цікавитися усіма деталями і заглиблюватися в тему відновлюваної енергії.

"Якщо кілька років тому люди грали у "еко" спосіб життя, аби бути в тренді та модними. Зараз ситуація змінюється на краще і люди починають усвідомлювати, на скільки важливий процес переходу на чисту енергію. Зі свого досвіду можу сказати: еко - це не тільки економія, це екологія в першу чергу. Звертаючись до деяких людей, хочеться запитати: Скільки ще серіалів "Чорнобиль" має вийти на екрани, щоб українці стали свідомими у виборі способу життя ?!" - резюмував Сомів.

Нагадаємо, що прем'єра серіалу "Чорнобиль" вже зовсім скоро відбудеться на українському ТБ.

Раніше ми розповідали про те, як на київській Троєщині знімали "Чорнобиль" і автори міні-серіалу перетворили літо в люту зиму.