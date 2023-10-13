Жадан получил очень престижную премию и стал в один ряд с Салманом Рушди: что известно

Сергей Жадан получил награду за вклад в свободу слова

"С началом полномасштабного вторжения России Сергей Жадан стал голосом свободной Украины. Его неутомимая работа показывает важную роль, которую литература может играть даже при самых ужасных обстоятельствах", - заявил глава шведского клуба PEN Керстин Альмегард.

Поэта назвали одним из важнейших и выразительных голосов современной украинской литературы, который изображает полномасштабное российское вторжение в Украину и одновременно позволяет искусству делать мир лучше.

Сергей Жадан получил шведскую премию (Скриншот/svenskapen)

И это действительно правда, ведь его стихи можно услышать отовсюду. Их читают современные актеры, молодые поэты. Его книги в магазинах быстро раскупают, а на его выступлениях слушатели затаивают дыхание и уходят в мир поэзии реального времени.

Творчество Жадана не зря замечают за границей, ведь оно несет в себе определенную силу, которая может вызывато мурашки. Его стихи и прозы честные, сильные, резкие и несут важные смыслы.

Его произведения были опубликованы примерно на двадцати разных языках, но международное признание поэт получил прежде всего благодаря романам "Депеш Мод" и "Anarchy in the UKR". На шведском языке он также опубликовал роман "Интернат".

Когда пройдет церемония награждения

Церемония награждения состоится 15 ноября в Стокгольме в символический День заключенных писателей.

Премия имени Курта Тухольского - немецкого писателя-антифашиста, была основана шведским PEN-клубом в далеком 1985 году. А для лауреатов премии есть преимущества - они могут жить в Швеции и заниматься литературным творчеством.