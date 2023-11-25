"Сергей лучок нарежет лучше многих шеф-поваров". Как в лицее в Борзне обездоленных детей учат готовить и стричь (фото)

В Борзнянском лицее, что на Черниговщине, для детей-сирот, лишенных родительской опеки, детей с инвалидностью, из многодетных семей и малообеспеченных, в сложных жизненных обстоятельствах, учится 310 детей. Это самое большое количество учеников за все время существования заведения, отмечает заместитель директора Ирина Сова.

Как детки овладевают актуальными профессиями, нравится им и как некоторые уже зарабатывают свои первые деньги - читайте и смотрите в эксклюзивном материале РБК-Украина (проект Styler).

Интересно, что в стенах заведения несколько лет подряд работают кулинарный и парикмахерский кружки, где дети могут учиться готовить, стричь и делать прически. Работу этих кружков организовал и обеспечивает общественный союз "Освіторія" в рамках проекта "Первая профессия".

"Лера, утюжком сможешь накрутить?"

Валентина Залога ведет кружок по "парикмахерскому мастерству" с начала его открытия в учебном заведении. До этого приходила сюда делать детям стрижки, а когда предложили возглавить кружок, сначала немного волновалась.

Кружок "парикмахерского мастерства" (фото: "Освіторія")

"Учительской профессии у меня нет, но для детей я больше не учительница, а подружка. Мы с ними много говорим о разном... Рассказываю о волосах, парикмахерских инструментах, как волосы правильно сушить. Потому что им хочется все самим делать. Бегаем от кресла к креслу, а потом начинаем о чем-то шутить, смеяться", - говорит Валентина.

Во время войны, добавляет мастерица, кружок для детей - еще и определенное утешение. Замечает, как подростки во время занятия становятся более уверенными.

Десятиклассница Настя в кружке занимается второй год подряд, уже стрижет маму и знакомых.

Десятиклассница Настя, кружок по "парикмахерскому мастерству" (фото: "Освіторія")

"Женскую стрижку делаю за 50 грн, а мужскую - где-то за 30 грн", - говорит она.

Девятиклассница Мария пришла в кружок в этом году, но уже тоже пыталась подстригать подружек.

"Не знаю, хотела бы быть парикмахером, но мне нравится экспериментировать с девичьими прически", - делится Маша.

Кружок "парикмахерского мастерства" (фото: "Освіторія")

О парикмахерстве, как о будущем профессии, в этом году кружковцы пока говорят мало, отмечает Залога. Хотя она всегда объясняет, что "это такая профессия - всегда сможете заработать".

"Несколько лет назад на кружок ко мне ходил мальчик Максим, который теперь работает в барбершопе в Чернигове. Но если даже для себя научиться стричь, делать прически - это здорово... Лера, сможешь утюжком накрутить?" - обращается к ученице Валентина.

Одиннадцатиклассница Лера ходит на кружок из 9 класса (фото: "Освіторія")

Через три года она хорошо научилась делать как мужские стрижки, так и женские прически.

Одиннадцатиклассница Лера, кружок по "парикмахерскому мастерству" (фото: "Освіторія")

"Мне нравится видеть хороший результат своей работы и довольного человека. Учиться тоже интересно, ведь тренды в сфере постоянно меняются", - признается девушка.

"Меня спросили, а где научилась готовить? Я говорю - на кружке"

Также в гимназии работает кружок "Кулинария".

Одиннадцатиклассник Тарас начал его посещать в этом году - понравилось.

Одиннадцатиклассник Тарас, кружок "кулинария" (фото: "Освіторія")

"Дома помогаю папе готовить. Больше всего нравится готовить то, что уже умею, это пицца и блинчики с сыром", - рассказывает подросток.

Десятиклассница Аня вспоминает, как приготовила для родных "мясо по-королевски".

Десятиклассница Аня, кружок "кулинария" (фото: "Освіторія")

"Меня спросили, а где научилась готовить? Я говорю - на кружке", - говорит она.

Одиннадцатиклассница Настя тоже начала заниматься в кружке в этом году. Но уже угощала друзей собственноручно сделанной пиццей - с картофелем фри и яйцом. С будущей профессией пока не определилась, но после школы планирует искать подработку, возможно это будет именно в пиццерии.

Одиннадцатиклассница Настя, кружок "кулинария" (фото: "Освіторія")

Сертификат об окончании курсов "кулинария", которые получат кружковцы, потенциально может помочь с трудоустройством, считает девушка.

Кулинарный кружок в этом году ведет Светлана Талалай, которая до этого около 15 лет проработала в Борзнянском лицее поваром. На занятиях, говорит, кружковцы часто выбирают, что будут готовить. Или она предлагает им блюда по выбору, учитывая детские умения.

Светлана Талалай, учитель кружка "кулинария" (фото: "Освіторія")

"Многие дети потом те же блюда дома готовят. К нам, например, ходит мальчик Сергей, который так ровно лучок порежет, что не каждая хозяйка так сможет", - улыбается Талалай.

Кулинарный кружок в рамках проекта "Первая профессия" (фото: "Освіторія")

В ее ближайших планах научить детей готовить первые блюда - борщ с пончиками, солянку.

"Во время войны кружок - это еще определенная отдушина для детей и для меня. У меня сын педагог, прихожу домой, он спрашивает: "Мама, ну что? Какое впечатление у детей, у тебя? "На занятии с детьми я забываю о заботах", - отмечает Светлана.

Кружковцы делятся своими планами, после окончании лицея хотят поступать в военное училище, учиться на психолога, маркетолога или учиться в медицинском. Для кого-то из них кулинария - увлечение, с которым не планируют связывать жизнь. Но для многих - запасной вариант подработки.

Кружок "кулинария" (фото: "Освіторія")

Какова миссия и цели проекта "Освітория"

По словам исполнительного директора "Освіторії" Анны Сидорук, в Украине в рамках проекта функционируют 25 кружков из разных практических профессий.

"Первая профессия" - самый длинный и душевный проект "Освіторії". Это профессиональные студии, которые мы открываем на базе детских домов или бывших школ-интернатов, и пока дети там живут и учатся, еженедельно овладевают прикладной профессией - крой и шитье, пошив и ремонт обуви, кулинарию, парикмахерство, столярное мастерство и многие другие.

Учась в заведении, дети получают навыки реальной профессии. Это все для того, чтобы после окончания учебного заведения они не боялись безработного будущего", - говорит Анна.

Учитель кружка Валентина Залога, руководитель проекта Анна Сидорук, заместитель директора лицея Ирина Сова (фото: "Освіторія")

В свою очередь руководитель проекта "Первая профессия" Инна Иванова отмечает: важно то, что дети выходят из этих кружков со знаниями и навыками, которые невозможно потерять.

"Это не только о профессии, но и о приобретенном понимании того, как можно продать свой товар, качественно оказать услугу или пообщаться с клиентом. Кружковцы получают понимание процесса зарабатывания денег. Поэтому даже если дети не выберут себе для профессии направление кружка, на котором учатся, всегда могут использовать приобретенные компетенции в другой сфере или монетизировать собственное хобби", - добавляет она.

А директор Борзновского лицея Надежда Майстат уверяет, что дети в заведении любят и регулярно посещают оба кружка.

"Для детей это не только о навыках, но и об общении. И даже если несколько детских судеб нам удастся улучшить - это очень большой вклад", - резюмирует она.