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Сергей Стерненко попросил MARUV помочь ВСУ. Певица отреагировала агрессивным жестом

Сергей Стерненко и MARUV (коллаж Styler)
Автор: Иванна Пашкевич

Скандальная украинская певица MARUV, которая почти исчезла с "радаров" после полномасштабного вторжения, заблокировала активиста Сергея Стерненко после его просьбы помочь ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал STERNENKO.

Детали инцидента

Помимо нескольких страниц в Instagram, одну из которых, кстати, Анна Корсун закрыла для украинских пользователей, певица ведет блог в Twitter (сейчас X).

Так, под очередным постом молчуньи, в котором она анонсировала выход нового трека, Стерненко написал ей, спросив, подкинет ли она денег на дроны для Вооруженных сил Украины.

В ответ предательница не стала ничего говорить, а просто заблокировала активиста в соцсети.

Публикация Стерненко о MARUV (фото: Telegram-канал STERNENKO.)

"Да, Анна Корсун на дроны скидываться не хочет, в отличие от Каролины. Значит купим ей отдельный дрон", - отметил Сергей.

Публикация Стерненко о MARUV (фото: Telegram-канал STERNENKO.)

Реакция пользователей

Фолловеры бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" бурно отреагировали на его публикацию.

  • У меня есть ее автограф, хочу пустить на фонд мести. Может также организуем?
  • Maruv - хорошее название для беспилотника камикадзе
  • Она ждет лимитированную серию мавиков в латексном чехле
  • Какая отвратительная персона - лицемерка и ватница, которая всегда восхваляла РФ, мол, там жизнь, а не то, что здесь
  • Каролина купит. Интересно, как они после нашей победы запоют!
  • Не обижай ее, она, как и Ани Лорак, не любит публично это дело делать

К слову, пользователи сети не просто так вспоминают Ани Лорак в комментариях под постом Сергея.

Еще в апреле этого года активист насмехался над предетельницей, написав в Twitter, что та передала 80 тысяч гривен на приобретение дронов.

Сергей Стерненко посмеялся над Ани Лорак (фото: twitter.com/sternenko)

Поэтому в России начали отменять концерты артистки, потому что она якобы помогает украинской армии.

Позже Лорак пришлось оправдываться перед россиянами.

Где сейчас MARUV

Вернемся к другой сбежавшей артистке. В "шапке" профиля Анны на платформе X указана локация Великобритания, хотя известно, что после 24 февраля 2022 года молчунья уехала с мужем и ребенком в Турцию.

Сейчас MARUV выпускает новые композиции, сидя за границей, а в июле предательница неожиданно сменила сценическое имя. Теперь она Sharlotta Ututu.

Что касается концертной деятельности, пока неизвестно, собирается ли певица ее восстанавливать.

Анна Корсун (фото: instagram.com/sharlotta_ututu)

Напомним, недавно Ани Лорак опозорилась на концерте в Турции .

Также стало известно, где сейчас пропагандировавший "русский мир" Андрей Доманский .

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