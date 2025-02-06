Актер Сергей Митрюшин: У россиян нет понимания культурных ценностей и инстинкта развития

– Скоро на СТБ выйдет сериал "Кохання та полумʼя", в котором ты сыграл одну из ведущих ролей. Расскажи о своем персонаже и его ключевых чертах.

– Мой персонаж - Максим Петрович, мужчина с непростой жизненной историей. Ему 37 лет, он родился и вырос в Черкассах. Максим разведен, у него есть 15-летний сын Артем, который живет с его бывшей женой, поэтому видятся они редко. По профессии он фельдшер, обладает профильным образованием и большим профессионализмом. Хотя Максим и довольно замкнутый в себе, не любит говорить о личном, это не мешает ему быть мастером своего дела - человеком, который может спасти других даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Особое значение в жизни Максима приобрела война. В то время он был боевым медиком, получил ранение, после которого решил посвятить себя службе в ГСЧС. Этот переход - от борьбы на фронте к спасению мирных жителей - показывает внутреннюю силу и преданность своему призванию.

– Что тебя больше всего заинтересовало именно в этом герое, что ты решил взяться за данную роль?

- Прежде всего его глубина и многогранность. Максим сочетает в себе тихое самопожертвование, профессионализм и способность выстоять даже после самых тяжелых потерь. К тому же, для меня было особенно почетно взяться за эту роль, ведь мой двоюродный брат работает в ГСЧС. Я всегда гордился им, и эта роль стала для меня своеобразным проявлением уважения к нему и всем, кто спасает жизни других.

– Что у вас общего с твоим экранным героем?

– Первое, что меня привлекло в моем персонаже - это его любовь к кулинарии. Как и Максим, я тоже очень люблю готовить. Для нас обоих этот процесс - не просто рутинное дело, а способ найти гармонию и выразить себя. Еще одна общая черта - любовь к тишине и природе. Максим, как и я, без колебаний предпочел бы прогулку в лесу вместо шумной вечеринки. И, конечно, наши характеры тоже очень похожи: сдержанность, склонность к саморефлексии и умение сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Мне кажется, именно эти черты помогли мне лучше понять своего героя и воссоздать его максимально искренне на экране.

Сергей Митрюшин в сериале "Кохання та полумʼя" (фото: пресс-служба СТБ)

- Знаю, что актеры регулярно консультировались с профессионалами ГСЧС, которые присутствовали на съемочной площадке. Как именно ты готовился к роли спасателя? Были какие-то специальные тренировки?

- Специальных тренировок перед съемками я не проходил, однако подготовка к роли была достаточно основательной. Все важные аспекты работы с оборудованием и техникой мы изучали непосредственно на съемочной площадке под руководством профессиональных пожарных. Их присутствие и поддержка были бесценными - они не только помогали понять технические нюансы, но и делились собственным опытом, что добавило глубины моему персонажу. Кроме того, перед началом съемок я ознакомился со справочником пожарного, чтобы лучше понять специфику этой профессии. Это помогло мне более реалистично передать образ спасателя на экране.

- Какие забавные или непредсказуемые ситуации случались во время съемок?

- Самым интересным и одновременно очень забавным днем съемок для меня стала пожарная эстафета. Было жарко, мы соревновались с профессиональными пожарными, работая в полной амуниции. Бегали с пожарными рукавами, поливали мишени водой, прыгали через заграждения, перетягивали манекены весом около 80 килограммов и даже использовали штурмовую лестницу. Самым смешным моментом были выражения лиц пожарных, когда они поняли, что это не одна пробежка, а будет много дублей, и этот день превратится в настоящий марафон.

- А что было самым интересным и самым трудным?

- Самым тяжелым моментом в проекте стали съемки в Бородянке, в разрушенном здании. Эта сцена была основана на реальных событиях, и находиться в таком месте было чрезвычайно тяжело эмоционально. Сердце сжималось от понимания масштаба трагедии и количества жизней, которые оборвались там. Эти ощущения оставили глубокий след в моей душе.

А вот самое интересное для меня было работать с режиссером (Виталием Куксой - Ред.). Его профессионализм, креативность и умение вдохновлять сделали съемочный процесс незабываемым. Он помогал каждому из нас лучше понять своего персонажа и создавал атмосферу, в которой хотелось отдаваться роли на все 100%.

- Вместе с Максимом Рягиным ты присоединился к проекту "Друзья ДШВ". Объясни: что это за проект и почему он важен?

- "Друзья ДШВ" - это уникальный проект, созданный в сотрудничестве с Командованием Десантно-штурмовых войск ВСУ. Инициатором и генеральным информационным партнером выступает медиагруппа StarLight Media. Цель проекта - обеспечить системную поддержку как для ДШВ в целом, так и для отдельных штурмовых бригад.

Проект создал платформу, которая позволяет каждому присоединиться к помощи - как через ежемесячные донаты, так и через одноразовые взносы. Все собранные средства поступают непосредственно на счет Десантно-штурмовых войск. Таким образом, украинцы со всех уголков страны могут поддерживать 13 штурмовых бригад, которые ежедневно выполняют сверхважные задачи на передовой.

Этот проект чрезвычайно важен, ведь он помогает обеспечить бесперебойную финансовую поддержку наших защитников, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну. Присоединиться к "Друзьям ДШВ" - это возможность выразить благодарность и поддержку тем, кто ежедневно стоит на страже нашей свободы.

Сергей Митрюшин с коллегами в сериале "Кохання та полумʼя" (фото: пресс-служба СТБ)

- До вторжения ты снимался в сериалах с российскими актерами. Как думаешь, почему лишь единицы из них осудили войну?

- До полномасштабного вторжения я принял участие только в одном проекте - "Француженка для олигарха". В этом проекте был российский актер, но мы почти не взаимодействовали вне площадки. У него был собственный старваген, и все общение с ним ограничивались только работой в кадре.

Относительно того, почему лишь единицы российских актеров осудили войну, думаю, здесь несколько причин. Кто-то боится потерять свою карьеру, кто-то - свободу, а возможно, и жизнь. Но больше всего болит от осознания, что многие из них на самом деле просто поддерживают происходящее, или же им все равно. Это разочаровывает, ведь именно деятели культуры должны быть голосом правды и совести в своей стране.

- Сейчас поддерживаешь сейчас связь с кем-то из россиян?

- Нет, я не поддерживаю связи ни с одним из российских знакомых или бывших коллег. В условиях войны, которую начала Россия, для меня это вопрос принципиальный. Я не могу и не хочу общаться с теми, кто остался равнодушным к нашей трагедии или поддерживает агрессию. В это время все мои силы, мысли и действия направлены на поддержку Украины и тех, кто борется за нашу свободу и независимость.



Сергей Митрюшин (фото предоставлено актером)

- К слову, задолго до начала полномасштабного вторжения ты бывал в глубинках РФ. Расскажи, какие у тебя впечатления от россиян? Что тебя тогда поразило в их поведении, в их быту по сравнению с Украиной и украинцами?

- Да, я действительно когда-то очень давно бывал в глубинках России... Многое можно сравнивать. Но главное, что я заметил - это отсутствие глубокого понимания культурных ценностей и инстинкта развития. Многие из них кажутся малодушными, бескультурными, с ограниченным мировоззрением. По сравнению с Украиной и украинцами, это ощущалось особенно ярко. Мы всегда были более открытыми, инициативными, готовыми к изменениям и развитию. И именно это делает нас сильными как нацию - наша способность к самоосознанию, совершенствованию и стремлению к лучшему будущему.

- Ты служил в Харьковском академическом драматическом театре, когда он еще был назван в честь Пушкина. Ты "за", чтобы стереть такие имена из названий учреждений, улиц и т. д. (несмотря на популярность и, возможно, даже талант тех или иных персон)? Например, переименовать музыкальную академию Чайковского, перестать "канонизировать" Булгакова...

- Конечно, я "за"! В современных реалиях пришло время пересмотреть, чьи имена мы увековечиваем в названиях учреждений, улиц и других объектов. Даже если эти личности были талантливыми, их популярность не должна преобладать над принципами национальной идентичности и исторической справедливости. Мы должны чествовать тех, кто действительно близок нашему народу, культуре и борьбе за свободу. Переименование - это не просто смена вывески, а мощный символический жест, который подчеркивает наш путь к независимости от любого влияния страны-агрессора.



Сергей Митрюшин (фото предоставлено актером)

- Что думаешь об украинских артистах, которые продолжают работать в России?

- Я считаю, что каждый человек имеет право выбирать свой путь, но в то же время должен быть готов нести ответственность за свои действия. История неоднократно доказывала - предателей не любят нигде.

Относительно украинских артистов, которые остались работать в России во время войны, это для меня неприемлемо. Это прямое игнорирование агрессии, которую эта страна осуществляет против нашего народа. Их действия - это не только выбор, но и позиция, которая свидетельствует об отсутствии уважения к собственной Родине.

- А о тех, кто сбежал в Европу?

- Каждую ситуацию нужно оценивать индивидуально. Если артист использует свои возможности для поддержки Украины - занимается творчеством, собирает средства, привлекает внимание к войне и нашим реалиям - это достойно уважения. Но если после выезда человек демонстрирует равнодушие, избегает темы войны или не предпринимает никаких усилий, чтобы поддержать страну в это сложное время, это совсем другое дело и вызывает много вопросов.

- С 2022-го ты полностью перешел на украинский. Тебе легко давался этот переход?

- В детстве я жил в Белгород-Днестровском, а потом в Харькове - это города, где на украинском общались немногие люди, поэтому большую часть жизни я говорил на русском. Переход на украинский язык для меня был действительно непростым. Это требовало времени, усилий и настойчивости, но сейчас я горжусь тем, что общаюсь на украинском, ведь язык - это часть нашей идентичности и культуры.

- Что думаешь об украинцах, которые до сих пор в публичной плоскости разговаривают на русском?

- Я убежден, что это вопрос времени. Сейчас происходит осознание важности родного языка, и многие постепенно переходят на украинский. Это естественный процесс, который требует поддержки, понимания и мотивации.

- Как ты оцениваешь уровень украинского кинематографа до и после 2022 года?

- До 2022 года украинский кинематограф постепенно развивался, появлялись качественные проекты, которые получали признание как в Украине, так и за рубежом. Однако после начала полномасштабной войны наша киноиндустрия получила значительный удар. Многие киностудии и продюсерские центры приостановили свою деятельность, а ресурсы, которые могли бы быть направлены на развитие кино, были перенаправлены на другие, более насущные потребности страны.

- Что нужно сделать для поддержки украинской киноиндустрии сегодня?

- Украинская киноиндустрия - это многогранный процесс, который требует значительных ресурсов, времени и усилий. Для ее восстановления и дальнейшего развития важно обеспечить государственную и частную поддержку, финансирование новых проектов, привлечение иностранных инвесторов, а также популяризацию украинских фильмов в мире. Кроме того, важно поддерживать молодых артистов, режисеров, которые стремятся создавать качественное украинское кино, ведь именно они будут формировать будущее нашей индустрии.

- Кстати, твое отношение к работе как-то изменилось после 24 февраля? Были ли какие-то сомнения относительно дальнейшей карьеры в актерстве?

- После 24 февраля работа в моей сфере фактически остановилась, поэтому пришлось адаптироваться, осваивать другие профессии и работать в совершенно новых для меня направлениях. Однако сомнений относительно дальнейшей карьеры в актерстве у меня никогда не возникало. Я всегда чувствовал и знал, что актерство - это мое призвание. Это дело, которое я по-настоящему люблю, и которое вдохновляет меня даже в самые сложные времена.

- Какие у тебя вызывают эмоции злодеяния российских военных в Украине? Ты веришь, что "во всем виноват Путин", а все остальные - просто "маленькие люди"?

- Злодеяния российских военных в Украине вызывают у меня гнев, ненависть и глубокое презрение. Они - не просто "маленькие люди", которые слепо выполняют приказы. Каждый из них делает свой сознательный выбор, участвуя в этом ужасе. Конечно, Путин несет главную ответственность за эту войну, но оправдывать действия солдат только его влиянием - это попытка снять с них вину, что недопустимо. Все, кто совершил преступления против нашей страны, должны понести справедливое наказание!

- Как война повлияла на твою личную жизнь?

- Война кардинально изменила мою личную жизнь - она ее разрушила. Многие планы и мечты остались в прошлом, а отношения с некоторыми людьми не выдержали испытаний, которые принесла война. Однако я стараюсь отстраивать свою жизнь шаг за шагом, находить новые смыслы и поддержку в тех, кто остался рядом

- Твое сердце сегодня свободно?

- Мне кажется, что сердце никогда не бывает полностью свободным. Оно всегда хранит воспоминания, чувства или надежды...

- А какие качества должна иметь девушка, чтобы завоевать твое сердце?

- Для меня важно не столько, какими чертами она обладает, сколько то, чтобы рядом со мной она чувствовала себя счастливой и со временем не теряла этого ощущения. А вообще, как и мой персонаж Максим Бедный в сериале "Кохання та полумʼя", я не очень люблю обсуждать личную жизнь.

Сергей Митрюшин в сериале "Кохання та полумʼя" (фото: пресс-служба СТБ)

- У тебя есть роль мечты?

- Моя роль мечты - это Кевин из фильма "Сплит". Мне всегда было интересно воплотить настолько многогранный и сложный образ, который демонстрирует разные стороны человеческой психики. Такая роль - это настоящий вызов для актера, и я уверен, что она способна раскрыть новые грани моего профессионального мастерства.

- Какие твои ближайшие планы вне актерской работы?

- Есть такое выражение: "Если хочешь, чтобы твои мечты осуществились, никому о них не рассказывай". Поэтому пока оставлю свои планы в секрете. Но могу сказать одно: я всегда стремлюсь к саморазвитию и реализации новых идей, так что впереди точно много интересного.

- Какие твои любимые места в Украине?

- Наша Украина действительно невероятно красивая и живописная, и любимых мест у меня много. Одно из самых любимых - Мыс Плака в Крыму. Это место имеет особую атмосферу и оставляет незабываемые впечатления, а его пейзажи действительно поражают своим величием.

- Продолжи предложение: "Украина победит, потому что..."

- ...мы невероятно сильные, стойкие, независимые и настоящие! Наш дух не сломлен, а воля к победе - непоколебима. Мы выстояли и будем и дальше идти к своей цели, потому что каждый из нас верит в свою страну и ее будущее.