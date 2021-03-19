Головні фаворити Євробачення 2021: хто на першому місці і на якому Україна
Євробачення 2021 пройде в травні в Роттердамі з учасниками та локацією, обраними для проведення пісенного конкурсу минулого року. Як змінився рейтинг прогнозів букмекерів і фанатів – читайте нижче.
Прогнози букмекерів опубліковано на офіційному сайті Євробачення, а фаворити фанатів - на сторінці Євробачення Україна в Facebook.
Прогнози букмекерів
Перше місце, за версією букмекерів займає представник Швейцарії Gjon's tears з піснею Tout l'Univers.
На другій сходинці опинилася конкурсантка з Мальти Destiny (Дестіні Чукуньере) з композицією Je Me Casse. Їй прогнозують перемогу з 17% ймовірністю. До речі, відзначимо, що раніше мальтійська співачка вигравала в дитячому Євробачення 2015 року.
Третю позицію за даними букмекерів, займає представниця Болгарії Viktoria з 8% ймовірністю на перемогу. Четверте місце в рейтингу дісталося французькій співачці Barbara Pravi з піснею Voil à. На п'ятому місці опинився конкурсант від Італії.
Букмекери пророкують Україні 18-е місце в рейтингу.
Прогнози букмекерів (скріншот: euroinvision.com)
Кому віддали перемогу фанати
За версією фанів, перше місце також займає представник Швейцарії Gjon's tears з піснею "Tout l'univers". А от далі симпатії аудиторії Євробачення розходяться зі ставками букмекерів.
На другій сходинці опинилася конкурсантка з Сан-Марино Senhit з піснею "Adrenalina".
Третю позицію займає представниця Кіпру Elena Tsagkrinou з композицією "El Diablo". Четверте, п'яте і шосте місця займають Мальта, Франція і Румунія відповідно.
Україні єврофани віддали 14 місце.
Кому віддали перемогу фанати Євробачення (скріншот: facebook.com/eurovision.evrobachennya)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Білорусь на Євробачення 2021 не пустять.
А також розповідали про те, що Go_A потрапили в скандал через відео для Євробачення.