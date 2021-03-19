Головні фаворити Євробачення 2021: хто на першому місці і на якому Україна

Євробачення 2021 пройде в травні в Роттердамі з учасниками та локацією, обраними для проведення пісенного конкурсу минулого року. Як змінився рейтинг прогнозів букмекерів і фанатів – читайте нижче.

Прогнози букмекерів

Перше місце, за версією букмекерів займає представник Швейцарії Gjon's tears з піснею Tout l'Univers.

На другій сходинці опинилася конкурсантка з Мальти Destiny (Дестіні Чукуньере) з композицією Je Me Casse. Їй прогнозують перемогу з 17% ймовірністю. До речі, відзначимо, що раніше мальтійська співачка вигравала в дитячому Євробачення 2015 року.

Третю позицію за даними букмекерів, займає представниця Болгарії Viktoria з 8% ймовірністю на перемогу. Четверте місце в рейтингу дісталося французькій співачці Barbara Pravi з піснею Voil à. На п'ятому місці опинився конкурсант від Італії.

Букмекери пророкують Україні 18-е місце в рейтингу.

Прогнози букмекерів (скріншот: euroinvision.com)

Кому віддали перемогу фанати

За версією фанів, перше місце також займає представник Швейцарії Gjon's tears з піснею "Tout l'univers". А от далі симпатії аудиторії Євробачення розходяться зі ставками букмекерів.

На другій сходинці опинилася конкурсантка з Сан-Марино Senhit з піснею "Adrenalina".

Третю позицію займає представниця Кіпру Elena Tsagkrinou з композицією "El Diablo". Четверте, п'яте і шосте місця займають Мальта, Франція і Румунія відповідно.

Україні єврофани віддали 14 місце.

Кому віддали перемогу фанати Євробачення (скріншот: facebook.com/eurovision.evrobachennya)