Чому не можна їздити на низьких оборотах двигуна: можуть виникнути серйозні поломки

Часто для економії палива автомобілісти їздять на низьких оборотах. Також тим самим вони намагаються дбайливо ставитись до транспорту.

Їзда на невисоких обертах передбачає, що водій не крутить бензиновий двигун вище 2500 об/хв і дизельний більше 1500 об/хв.

На подібну роботу налаштовані і автоматичні трансмісії. Вони запрограмовані перемикати швидкість на вищу передачу, коли стрілка тахометра ледве переступила позначку в 2000 об/хв.

Однак такий стиль їзди на регулярній основі шкідливий.

Зносяться підшипники колінчастого вала

Підшипники колінчастого вала страждають через неоптимальний тиск в мастильній системі. На низьких оборотах подача робочої рідини знижується, тому мастильний насос не демонструє повну продуктивність. В наслідок такої їзди погано змащуються стінки циліндрів і не промиваються дренажні отвори поршневих кілець, що може привести до дорогого ремонту мотора.

З'являються вібрації

Зокрема, при регулярній їзді на низьких оборотах неправильно згорає паливо, що призводить до детонації двигуна. Виникаючі вібрації руйнують не тільки компоненти мотора, але також деталі коробки передач і зчеплення. Підвищеному зносу піддаються поршні, вкладиші колінчастого вала.

Важливо знати, що більший знос двигуна автомобіля відзначається саме в ситуаціях, коли водій всіма силами прагне "заощадити". Через постійно низькі обороти збільшується навантаження, що призводить до передчасного зносу компонентів мотора.

Щоб запобігти поломці, частіше варто тримати обороти в середніх значеннях (від 2500 до 4000 об/хв). Періодично також допустимо піднімати стрілку тахометра до 5000 тисяч об/хв і вище. Це дозволить випалити нагар в камерах згоряння і каталізаторі.

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Користуйтеся автомобілем регулярно

Експерти кажуть, що автомобіль, який використовується зрідка, ламається набагато частіше, ніж той, який їздить регулярно. В автомобілях, які простоюють місяцями, найчастіше пошкоджується акумулятор, можуть застрягнути гальма та зчеплення, погіршиться стан шин.

Погані дороги

Час від часу їзда поганими дорогами не принесе фатальних результатів, але зловживання такими ділянками матиме негативний вплив на підвіску. Також можуть пошкодитись шини.

Акумулятор

Сучасні автомобілі мають високе споживання електроенергії. Необхідність підтримки напруги в багатьох електронних системах, а також сигналізації. В результаті акумулятор розряджається. Пам’ятайте, що акумулятор, який тривалий час залишається глибоко розрядженим, можна лише замінити.