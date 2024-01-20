Древний календарь расшифровал мебельщик, а Уран открыл скрипач. Известны открытия, сделанные дилетантами

В мире науки существует убеждение, что открытия и находки сделаны профессионалам. Однако реальность удивительнее: за этими уникальными моментами стоят обычные люди, чья страсть и любознательность привели к открытиям, которые изменили наше восприятие.

РБК-Украина (проект Styler) собрал информацию про известные открытия и находки, которые сделали дилетанты даже не подозревая об этом.

Трою обнаружил бухгалтер и маклер

Иоганн Генрих Шлиман родился в небогатой семье и провел свое детство, пребывая у родственников и подрабатывая на различных работах. Решив изменить свою жизнь, Шлиман с фанатизмом принялся за самообразование, освоив английский, голландский, французский и испанский, после чего устроился на должность бухгалтера в амстердамскую торговую фирму.

К 36 годам он смог подняться с должности офисного работника до фондового брокера, обогатившись миллионным состоянием. Его богатство стало результатом успешного участия в Крымской войне 1854 года, когда он завоевал рынок селитры, серы и свинца, получив прибыль от торговли оружием.

Однако материальный успех мало интересовал Шлимана: с детства его привлекали произведения Гомера и древнегреческая цивилизация. Он самостоятельно освоил древнегреческий язык. Почти всю свою жизнь Шлиман посвятил поиску городов, упомянутых в "Илиаде" и "Одиссее".

С 1868 года он активно путешествовал по Греции и Турции, финансируя собственные археологические исследования. В 1870 году он начал раскопки в турецком Гиссарлыке, и к 1873 году обнаружил девять погребенных городов, включая знаменитую Трою.

Остатки древнего города Трои (фото: Wikipedia)

Вирусы‑бактериофаги открыл винокур и санитар

Феликс д'Эрелль, родившийся в Канаде, всегда мечтал о приключениях с самого детства. Его семья, эмигрировавшая в Канаду, после смерти отца вернулась в Париж. Там Феликс завершил среднюю школу, получив единственное образование в своей жизни.

Когда ему исполнилось 24, д'Эрелль вернулся в Канаду. Не обладая профессиональными навыками, он внезапно обнаружил интерес к микробиологии, оборудовал собственную лабораторию и начал заниматься исследованиями просто из любопытства.

В течение некоторого времени он также работал санитаром в геологической экспедиции в Лабрадоре, хотя формального образования в медицине у него не было. Однако такие временные занятости не предоставляли достаточного дохода для обеспечения своей семьи.

Перед Феликсом остро встал вопрос, - где взять денег. Д’Эрелль попытался заняться бизнесом со своим братом, вложив деньги в шоколадную фабрику, но та вскоре обанкротилась, и незадачливые бизнесмены оказались на грани банкротства.

Тогда с помощью друга покойного отца д’Эрелль получил у канадского правительства грант на изучение ферментации и дистилляции кленового сиропа в шнапс - и внезапно его эксперименты увенчались успехом.

Позже он переехал с семьёй в Гватемалу и получил должность бактериолога в столичной больнице - опять‑таки без формального образования. Феликс лечил людей от малярии и тропической лихорадки, а параллельно изобрёл процесс изготовления виски из бананов.

Под командованием Феликса в Мехико была построена винокурня, перегоняющая пустынное растение в спирт.

Вскоре д’Эрелль вернулся с женой и дочерьми в Париж. Как раз началась Первая мировая война, и Феликс начал производить лекарства на нужды армии. И именно в это время микробиолог‑самоучка совершил открытие, которое сделало его знаменитым. Он обнаружил, что существуют вирусы, убивающие бактерии, и назвал их бактериофагами.

Бактериофаги д’Эрелля произвели фурор, потому что в те времена ещё не было антибиотиков. Феликс успешно лечил вирусами дизентерию, холеру и даже чуму. Ради своих исследований он объездил Индию, Китай и Египет. А в 1928‑м получил признание и стал профессором в Йельском университете в Нью‑Хэйвен.

Позже, правда, о бактериофагах на какое‑то время забыли, потому что подобрать нужный вирус для лечения конкретной болезни нелегко. Проще и дешевле было воспользоваться только что появившимся антибиотиком - пенициллином.

Но в наши дни об открытии Феликса д’Эрелля снова вспомнили, ведь количество штаммов, которые устойчивы к антибиотикам, всё увеличивается, и человечеству нужны новые способы борьбы с ними.

Феликс д’Эрелль (фото: Canadian Medical Hall of Fame)

Планету Уран открыл скрипач

Фредерик Уильям Гершель, родившийся в Ганновере в 1738 году, прибыл в Англию в возрасте 19 лет. Его музыкальное образование было обретено через игру на скрипке и гобое. Впоследствии он стал выдающимся композитором, а главной его профессией было дирижирование оркестром города Бата в Британии.

Параллельно с музыкальной карьерой, вместе со своей сестрой Каролиной Фредерик, Гершель углубленно изучал математику, оптику и астрономию, просто для удовлетворения собственного любопытства. Позже к этим увлечениям присоединился еще один брат, Александр, который работал механиком.

Вместе с Каролиной Фредерик регулярно занимался астрономическими наблюдениями. Они открыли два спутника Сатурна, Мимас и Энцелад, обнаружили сезонные изменения шапок на Марсе и составили каталог из 2 500 звёздных туманностей.

Гершель обнаружил существование двойных звёзд, впервые оценил размеры и форму нашей Галактики. Но, пожалуй, самое знаменитое его открытие Фредерика - планета‑гигант Уран.

Гершель сначала принял Уран за комету, но затем осознал, что это на самом деле полноценная планета, и, более того, довольно крупная. За это открытие ему были вручены высшие награды в английском научном сообществе.

Он стал придворным астрономом короля Георга III, переехал с семьей в престижный район близ Виндзорского дворца и получил щедрое жалование.

Забавно, что сам Гершель так и не придумал название для Урана. Долгое время этот объект был называн "Гершелевской планетой" или "Планетой Георга" в честь короля, астрономом которого был Фредерик.

Имя этому гиганту впоследствии предоставил астроном Иоганн Боде, приняв решение: если все небесные тела названы в честь божеств античной мифологии, то Гершель и Георг на небесах кажутся излишними.

Уильям Гершель (фото: Wikipedia)

Плезиозавров и ихтиозавров обнаружила домохозяйка

19 августа 1800 года, когда Мэри Эннинг было 15 месяцев, соседка её отца Элизабет Хаскингс вместе с двумя своими подругами отправилась на конное представление, взяв девочку с собой. Дамы с ребёнком расположились под большим вязом. Внезапно разразилась гроза, в дерево ударила молния, и все три женщины погибли. Мэри же выжила.

Именно этим инцидентом знакомые Мэри Эннинг в последующие годы объясняли её выдающийся интеллект.

Отец Мэри был плотником, но из любопытства собирал различные окаменелости: доисторические раковины моллюсков‑аммонитов, позвонки вымерших зверей и тому подобные диковинки. После его смерти семья распродала большую часть коллекции, чтобы поправить финансовое положение. Но Мэри унаследовала интерес отца к древностям.

Она не имела формального образования, хотя владела навыками чтения и письма. Уже в двенадцать лет она обнаружила и описала скелет ихтиозавра. В более зрелом возрасте она стала первой в мире, кто обнаружил почти два полных скелета плезиозавров и первые останки птерозавра за пределами Германии.

Мэри также первой догадалась, что копролиты, часто находившиеся в местах обитания древних чудовищ, являются окаменелыми фекалиями. Ранее учёные джентльмены Британии неверно полагали, что это непереваренные фрагменты пищи, застрявшие в желудках доисторических зверей.

Сегодня Мэри Эннинг справедливо считается одной из первых палеонтологов. В XIX веке, когда вопросы равноправия полов не привлекали особого внимания, ей не было признания при жизни. Её открытия, которыми она делилась с Лондонским геологическим обществом, часто приписывались её мужским коллегам.

Мэри Эннинг (фото: National Geographic)

Наступление глобального потепления доказал инженер‑паротехник

Отцом Гая Стюарта Каллендара, родившегося в 1898 году, был профессор, специализирующийся в области термодинамики. Сам Гай следовал по его стопах, занимаясь изучением свойств пара при высоких температурах и давлении. В конечном итоге он стал инженером, занимавшимся проектированием паровых турбин, и добился значительных успехов в этой области.

Однако в истории он оставил свой след не как техник, а как любитель-климатолог, первым предвидевший наступление глобального потепления. После завершения основной работы Каллендар занялся исследованием истории климата Земли, опираясь на труды великих метеорологов XIX века.

Он собирал данные о температурных измерениях по всему миру и сопоставлял их с архивными записями. В результате Каллендар верно соединил парниковый эффект в атмосфере планеты с увеличением концентрации углекислого газа. Современные исследования подтверждают удивительную точность его расчетов, особенно учитывая, что он выполнял их без использования компьютеров, которые тогда еще не были изобретены.

Без формального образования, Гай Стюарт Каллендар с 1938 по 1964 год опубликовал более 35 значительных научных статей о глобальном потеплении, инфракрасном излучении планеты и антропогенном углекислом газе.

И его труды, поначалу встреченные учёным сообществом довольно скептически, позже убедили большинство метеорологов в необходимости исследований концентрации CO₂ в атмосфере. И теперь влияние углекислого газа на климат называется "Эффект Каллендара".

Возможно, если бы после работы Каллендар не углублялся в цифры, мы до сих пор не задумывались бы о переходе на возобновляемые источники энергии, а также удивлялись бы, почему полярные шапки Земли тают.

Кстати, Каллендар считал, что глобальное потепление в конечном итоге будет полезным для человечества, так как улучшит условия для сельского хозяйства и отсрочит наступление следующего Ледникового периода.

Гай Стюарт Каллендар (фото: Semantic Scholar)

Древний наскальный календарь расшифровал мебельщик

Вы когда-нибудь задумывались, почему древние люди изображали оленей, мамонтов и других животных на стенах пещер? Долгое время ученые полагали, что это был примитивный вид искусства, созданный просто из-за отсутствия других занятий. Однако британский реставратор старинной мебели по имени Беннет Бэкон предложил другое объяснение для пещерных рисунков.

Он начал искать повторяющиеся узоры и закономерности на наскальных рисунках и нашел их. Беннет сравнил точки и отметки на рисунках с лунным календарем и выяснил, что они связаны с репродуктивными циклами изображенных древними людьми животных.

Поделившись своими наблюдениями с учеными из Даремского университета, Беннет удивил их. Они перепроверили данные и задались вопросом, как они могли упустить то, что заметил обычный человек? В любом случае, выводы Беннета были опубликованы в Кембриджском археологическом журнале.

Теперь благодаря мебельщику мы знаем, что наскальная живопись не просто искусство, а скорее утилитарные заметки для охотников.

Беннет Бэкон выпиливает деревянного дракона (фото: The Art Workers' Guild)