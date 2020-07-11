Середина літа принесе сили і натхнення: гороскоп для жінок з 13 по 19 липня

Жіночий гороскоп з 13 по 19 липня (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, для кого з жінок з 13 по 19 липня стане періодом великих змін

Найближчий тиждень буде наповнений яскравими подіями у більшості представниць зодіакального сузір'я. Зірки обіцяють наплив енергії та наснаги, а також можливості, щоб змінити своє життя в кращу сторону.

Астрологи розповіли, що чекає всіх представниць за знаком Зодіаку з 13 по 19 липня і повідомили, кого чекає запаморочливий успіх. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Найближчими днями доведеться доводити свою точку зору оточенню, бо чужа думка може сильно зменшити сили та натхнення. З'явиться бажання махнути на все рукою, але варто домогтися розуміння і підтримки з боку близьких, щоб все задумане вийшло. Підтримка додасть сили, а турбота допоможе не звалювати на себе тяжкий труд.

Жінка-Телець

З 13 по 19 липня не варто починати нові проєкти. У цілому тиждень буде вдалим і очікується приємний сюрприз в особистих відносинах. Можливі нові почуття або зміни у відносинах з половинкою. З'явиться легкість у з'ясування заплутаних ситуацій, натхнення та енергія. Можливі нові ідеї або осяяння.

Жінка-Близнюки

На початку тижня варто приділити увагу розв'язанню фінансових питань і покупкам. Зірки подарують стабільність і надію у важливих питаннях. Розпочнеться період, коли з'являться нові напрямки або відбудуться важливі зміни в долі. Вихідні будуть цікавими та несподіваними. Уникайте небезпеки та стресів.

Жінка-Рак

Зірки обіцяють зміни на роботі та в особистому житті, постарайтеся стримувати свої емоції. Можуть виникнути конфлікти з близькими людьми. Щоб все виправити, варто шукати не в зовнішньому світі, а у внутрішньому. Стрес допоможе зняти повноцінний відпочинок і розслаблення.

Жінка-Лев

Фінансові питання вийдуть на перший план найближчими днями й Левам варто приділити більше уваги своїм рідним. Можлива складна ситуація, в якій любов і підтримка буде дуже важлива і навіть необхідна. Зірки обіцяють низку дивних збігів, які будуть пов'язані з роботою, справами, особистим життям. Варто придивитися до випадковостей, вони допоможуть зрозуміти, що відбувається насправді.

Жінка-Діва

Тиждень буде насиченим і Дівам доведеться проявити себе в різних сферах життя. Потрібно докласти максимум зусиль, через те, що буде формуватися перспектива на кілька років вперед. Перша половина тижня буде вдалою, а ближче до вихідних можливі труднощі та проблеми, доведеться зробити нелегкий вибір. Не варто піддаватися емоціям і приймати швидкі рішення.

Жінка-Терези

У роботі та особистому житті з'явиться стабільність, зміни будуть відбуватися у внутрішньому світі Терезів. Близькі та рідні будуть зайняті своїми справами, не варто очікувати від них підтримки. Можливо негативне ставлення оточення, але не варто втрачати віру в себе. Астрологи рекомендують не йти від розв'язання важливих питань і бути уважнішими у делікатних ситуаціях, всі жертви будуть не марні.

Жінка-Скорпіон

На цьому тижні з'явиться бажання поділитися планами або ідеями з оточенням, але не варто ділитися з усіма підряд. Можливо вплив пліткарів, заздрісників і суперниць, які давно чекають зручного випадку, щоб насолити. Перед тим, як бути відвертими, переконайтеся, з ким ви маєте справу.

Жінка-Стрілець

Початок тижня стане вдалим в плані фінансів. З'явиться можливість втілити свою мрію в реальність і потрібно лише докласти до цього сили та енергію. Можливі цікаві події, які допоможуть духовному зростанню, подоланню бар'єрів. Не виключено, що Стрільці отримають відповідь на питання, яке давно хвилює питання.

Жінка-Козоріг

Найближчі дні будуть дуже насиченими й з'явиться величезний потенціал, щоб домогтися бажаного. Діяти потрібно буде м'яко, не звалюючи на свої плечі всю відповідальність, хоча ситуація буде складатися саме так. Постарайтеся вибрати зі списку своїх цілей найважливіше і доведіть це до кінця, не відволікаючись на дрібниці.

Жінка-Водолій

Важливим у найближчий тиждень стане уміння правильно розставляти пріоритети. На початку тижня події будуть підкорятися і можна буде використовувати інтуїцію. Вийде подбати про довгострокові перспективи, про бізнесі та сім'ю У другій половині тижня доведеться розв'язувати важливі питання, які можуть істотно змінити соціальний статус. Доведеться зробити серйозний вибір.

Жінка-Риби

Зірки обіцяють успіх у кар'єрі та в грошах. Також з'явиться можливість побачити шанси на серйозні зміни в особистому житті, а також в роботі. Всесвіт почне давати підказки, які допоможуть розбагатіти або наблизитися до щастя. Важливо на цьому тижні не лінуватися, не пускати справи на самоплив, а використовувати всі шанси.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали головних щасливчиків липня.