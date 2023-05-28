Среди них больше всего долгожителей: 4 знака Зодиака с крепким здоровьем

Гороскоп определяет четыре знака Зодиака, как те, что имеют крепкое здоровье. Астрологи говорят, что среди представителей этих созвездий больше всего долгожителей, и этому способствуют особенности характера каждого из них

Телец

Тельцы всегда чувствуют себя моложе своего возраста. То же относится и к их внешнему виду.

Они привыкли заранее заботиться о своем здоровье, а если недуг их все же догоняет, они не сдаются, а принимают экстренные меры для скорейшего выздоровления.

Обычно Тельцы следят за питанием и полноценно высыпаются, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.

Лев

Лев заботится о себе, чтобы надолго сохранять здоровье и молодость, быть энергичным, выносливым и активным. В целом он ведет насыщенную жизнь, хотя по возможности уклоняется от тяжелой работы.

Астрологи говорят, что Львы практически не поддаются недугам, а если вдруг и почувствуют недомогание, то не подают виду.

Чтобы оставаться здоровыми, представителям этого знака следует заниматься спортом, но избегать чрезмерных нагрузок.

Дева

Девы имеют врожденный инстинкт поддержания баланса во всех областях жизни. Им не приходится особенно стараться, чтобы оставаться крепкими, сильными, устойчивыми к болезням и моложавыми.

В то же время Девы любят изучать медицинские справочники и руководства по оздоровлению, чтобы еще больше укреплять и омолаживать организм.

Они часто маниакально ухаживают за собой, регулярно сдают анализы, контролируют свой вес и уделяют внимание питанию.

Скорпион

Скорпионы могут похвастаться исключительным иммунитетом и неистощимой энергией, которую они с удовольствием тратят на физические нагрузки.

Они любят тренироваться и в целом находиться в движении, что положительно сказывается на их здоровье и облике.

Если же Скорпиона одолевает болезнь, он не сдается и не жалуется, а решительно начинает с ней бороться. Представители этого знака воспринимают недомогание как врага и побеждают его.