Сепаратистка зганьбилася новим фейком про "звірства" військових ЗСУ: "вставили гранату і запінили"

Сепаратистка Тетяна Семенюк, яка називає себе ветераном ополчення самопроголошеної "ЛНР", розповіла про вигадані "звірства" українських військових.
Відео розповіді Семенюк опублікував Анатолій (Штірліц) Штефан у своєму Telegram-каналі.
Сепаратистка заявила, що українські військові вставили дівчині в статевий орган гранату.
"Дівчині вставили гранату... і запінили. Дівчину довелося саперам розмінувати, наш хлопець з відділення це робив", - завила Семенюк.
Вона розповіла, що лікарі відмовили в допомозі дівчині тому хлопцеві з угруповання сепаратистів довелося виконати "ювелірну роботу" і рятувати "заміновану" постраждалу.
Користувачі мережі посміялися над розповіддю жінки, яка своєю грою, за словами Анатолія Штефана, може висуватися на Оскар 2021.
Нагадаємо, російська пропагандистка Ольга Скабєєва влаштувала істерику через українських військових на репетиції параду.
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