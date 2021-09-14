Сепаратистка зганьбилася новим фейком про "звірства" військових ЗСУ: "вставили гранату і запінили"

Сепаратистка заявила, що українські військові вставили дівчині в статевий орган гранату.

"Дівчині вставили гранату... і запінили. Дівчину довелося саперам розмінувати, наш хлопець з відділення це робив", - завила Семенюк.

Вона розповіла, що лікарі відмовили в допомозі дівчині тому хлопцеві з угруповання сепаратистів довелося виконати "ювелірну роботу" і рятувати "заміновану" постраждалу.

Користувачі мережі посміялися над розповіддю жінки, яка своєю грою, за словами Анатолія Штефана, може висуватися на Оскар 2021.