Українці висміяли новий фейк про дітей-нацистів, яких тренують під Києвом: де записують?
Колаж РБК-Україна: росЗМІ придумали новий фейк про Україну
Російські пропагандистські ЗМІ продовжують вигадувати фейки про Україну. Цього разу вони написали про те, що під Києвом інструктора готують з дітей нацистів.
Про це розповів український журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.
Він опублікував скріншот матеріалу на одному з російських пропагандистських видань, в якому йдеться про нібито "підготовку молодого покоління нацистів до війни".
"Та що ж це робиться?"- написав Казанський.
Скріншот з Twitter
Українці з гумором прокоментували дану новину.
- Швидше б;
- Який жах;
- Ну нарешті;
- Де саме? Я б хотів віддати двох маленьких нациків для підвищення кваліфікації;
- Іншим приписують те, що роблять самі;
- Де записують?
- В ході обряду перетворення в нациста випробуваний повинен у Вальпургієву ніч на кладовищі принести в жертву 1488 кошенят, а потім зжерти сиру печінку російськомовного снігура, якого особисто заколов вилами і випив йому всю кров. А потім оргія в стилі роману Сорокіна "День опричника";
- Чому не вказано адресу - хочу своїх записати!!!
- Нашу молодь готують захищати батьківщину, а в Росії - щоб нападати на інші країни! Ось така відмінність!
Нагадаємо, мешканка Донецька відповіла на заяви про "громадянську війну" на Донбасі.
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