Сепаратистка опозорилась новым фейком о "зверствах" военных ВСУ: "вставили гранату и запенили"

Сепаратистка Татьяна Семенюк, которая называет себя ветераном ополчения самопровозглашенной "ЛНР", рассказала о вымышленных "зверствах" украинских военных.
Видео рассказа Семенюк опубликовал Анатолий (Штирлиц) Штефан в своем Telegram-канале.
Сепаратистка заявила, что украинские военные вставили девушке в половой орган гранату.
"Девушке вставили гранату... и запенили. Девушку пришлось саперам разминировать, наш парень из отделения это делал", - завила Семенюк.
Она рассказала, что врачи отказали в помощи девушке поэтому парню из группировки сепаратистов пришлось проделать "ювелирную работу" и спасать "заминированную" пострадавшую.
Пользователи сети посмеялись над рассказом женщины, которая своей игрой, по словам Анатолия Штефана, может выдвигаться на Оскар 2021.
Напомним, российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику из-за украинских военных на репетиции парада.
Ранее украинцы высмеяли новый фейк о детях-нацистах, которых тренируют под Киевом.