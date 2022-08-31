Вересень стане місяцем розчарувань: кому зі знаків Зодіаку не пощастить у коханні

Овен

Складнощі з романтичним партнером можуть виникнути в Овнів через їх власну посилену агресивність і непомірну чуттєвість. Прийшов час завершення деяких тим перед початком нового етапу життя у сфері взаємин.

Постарайтеся поменше концентруватися на минулих негативних ситуаціях, щоб зберегти здорову атмосферу.

Рак

Є великий ризик зробити неправильний вибір або легковажну помилку. Будьте обережні, оскільки можете додати собі купу проблем в особистій сфері. Вам захочеться з'ясувати свої перспективи.

З минулого може раптово з'явитися людина, яка підштовхне до необхідності переглянути свою ситуацію в особистих відносинах. І не виключено, що до кінця вересня доведеться прийняти серйозне рішення.

Терези

Вас буде тягнути до романтичних партнерів, але побудувати відносини буде дуже складно. Можлива раптова прихильність, закоханість з першого погляду, але всі почуття залишаться без відповіді.

З 5 по 29 вересня Венера буде в слабкому статусі й майже весь місяць у сфері особистих відносин буде складатися не так, як ви собі уявляєте. Наберіться терпіння і дочекайтеся кінця вересня.