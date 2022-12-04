RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сенцов стал отцом в четвертый раз и показал новорожденного сына

Фото: Олег Сенцов стал отцом в четвертый раз (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинский режиссер, экс-узник Кремля Олег Сенцов стал отцом в четвертый раз. Мальчика назвали Демьяном.

Фото малыша и его мамы Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook.

"В эти трудные для нас всех времена мало бывает светлых событий. Но жизнь, которую мы защищаем, обязательно возьмет верх. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна!" - написал счастливый режиссер.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Сейчас Олег Сенцов находится в рядах ВСУ и защищает Украину от российских захватчиков. Сына ему подарила супруга, Вероника Вельч. Пара зарегистрировала брак летом 2022 года, и сейчас Вероника находится в Вашингтоне.

Фото: Олег Сенцов и Вероника Вельч (facebook.com/oleg.sentsov)

Демьян стал четвертым ребенком украинского режиссера. До 2016 года у него был брак с женой Аллой. Причиной развода Сенцов назвал то, что Алла поддержала аннексию Крыма.

От первого брака у него двое детей: 20-летняя дочка Алина и 18-летний сын Владислав, у которого были диагностированы расстройства аутического спектра. Во время тюремного заключения в России, детьми занималась бабушка и мама. Но в 2020 году они переехали к отцу в Киев.

Еще одну дочку Олегу Сенцову родила журналистка Юлия Бабич - Эмма родилась 5 февраля 2021 года.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Олег Сенцов снова женился.

А также мы писали о том, что стали известны детали об отношениях Юлии Бабич и Олега Сенцова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Сенцоврождение