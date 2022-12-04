Сенцов стал отцом в четвертый раз и показал новорожденного сына

"В эти трудные для нас всех времена мало бывает светлых событий. Но жизнь, которую мы защищаем, обязательно возьмет верх. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна!" - написал счастливый режиссер.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Сейчас Олег Сенцов находится в рядах ВСУ и защищает Украину от российских захватчиков. Сына ему подарила супруга, Вероника Вельч. Пара зарегистрировала брак летом 2022 года, и сейчас Вероника находится в Вашингтоне.

Фото: Олег Сенцов и Вероника Вельч (facebook.com/oleg.sentsov)

Демьян стал четвертым ребенком украинского режиссера. До 2016 года у него был брак с женой Аллой. Причиной развода Сенцов назвал то, что Алла поддержала аннексию Крыма.

От первого брака у него двое детей: 20-летняя дочка Алина и 18-летний сын Владислав, у которого были диагностированы расстройства аутического спектра. Во время тюремного заключения в России, детьми занималась бабушка и мама. Но в 2020 году они переехали к отцу в Киев.

Еще одну дочку Олегу Сенцову родила журналистка Юлия Бабич - Эмма родилась 5 февраля 2021 года.