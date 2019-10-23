Я не допущу! Розгніваний Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів

Володимир Зеленський заявив, що народні депутати повинні пройти перевірку на детекторі брехні. Про це президент України написав на своїй Facebook-сторінці.

При цьому, гарант запевнив, що не допустить "розбрату і розколу" в середині партії "Слуга народу". Також Зеленський сказав, що жодна заява і жодна інформаційна операція повз нього не проходить. Навіть коли він перебуває за межами України з робочими візитами.

"Напевне, багато хто думає, що міжнародний візит президента у далеку країну - зручна нагода дискредитувати фракцію "Слуга народу" та посіяти розбрат і розкол, який надто сподобається нашим ворогам - і зовнішнім, і внутрішнім. Хочу сказати цим людям: якщо ви так насправді думаєте, то глибоко помиляєтеся. Я в курсі всіх подій, тримаю руку на пульсі. Жодна заява, жодна інформаційна операція повз мене не проходить. І я не допущу, щоб хтось зсередини фракції чи ззовні міг кидати тінь на політичну силу, яка отримала мандат більшості від народу України", - написав Зеленський.

Президнет ввважає, що всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні, і якщо виявиться, що хтось із нардепів брав гроші за голосування на комітеті, то цими народними обранцями будуть займатися антикорупційні органи.

"Чесне та неупереджене розслідування має зняти всі питання і дати відповіді - хоч би якими гіркими вони були. Так само вважаю за необхідне вчинити і стосовно депутата, який вів сумнівну переписку щодо "вирішення питань". І якщо підозри виправдаються - ми з такими депутатами попрощаємось", - заявив президент.

На думку Зеленського, такий механізм - простий і прозорий. І набагато кращий, ніж "з‘ясування стосунків через соціальні мережі і Telegram-канали".

"Ми йшли на вибори під лозунгом "Зробимо це разом!" Я вірив і продовжую вірити в кожне слово з цього лозунгу. Разом - то разом. Разом робити, разом відповідати. Не намагаючись бути святішими за інших", - резюмував Зеленський.

Скриншот поста (facebook.com/zelenskiy95)