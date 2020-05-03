Сенцов "накинувся" на Зеленського через трагедію в Одесі

Події в Одесі 2 травня 2014 року (фото: 2mayodessa.org)

Трагедія в Одесі забрала 48 життів

Олег Сенцов, колишній український політв'язень, відреагував на заяву президента Володимира Зеленського, пов'язану з трагічними подіями в Одесі 2 травня. Гарант України зазначив, що цей день важливий для розуміння історії України, тому ми будемо про нього пам'ятати. Однак у своїй публікації уточнив, що мало хто знає, хто дійсно винен у трагедії.

2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові сутички між патріотично налаштованими громадянами та проросійськими активістами. В результаті конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 людей, понад 200 отримали поранення.

Зеленський заявив у Facebook, що "сьогодні в нашому суспільстві є ряд болючих питань, що потребують чесних відповідей".

"Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року – один з них", – підкреслив глава держави.

Скріншот (facebook.com/zelenskiy95)

У відповідь на заяву глави держави колишній політв'язень Олег Сенцов зазначив, що після цього Володимир Зеленський може засумніватися, хто почав війну на Донбасі.

"Якщо главі держави потрібно роз'яснювати, хто винен у трагедії 2 травня, то незабаром у нього можуть виникнути сумніви в тому, хто вбив Небесну сотню і почав війну на Донбасі", – написав він.

Скріншот (facebook.com/oleg.sentsov)

Нагадаємо, що раніше в Одесі планували провокації до річниці трагедії 2 травня.