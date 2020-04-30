В Одесі планували провокації до річниці трагедії 2 травня, - СБУ

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Проросійські активісти планували поширення антиукраїнської продукції з закликами силового захоплення державної влади

В Одесі проросійський рух "Куликове поле" планувало провокацію до річниці трагедії 2 травня. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Повідомляється, що провокатори планували поширювати в Одесі друковану агітаційну продукцію сепаратистського характеру із закликами силового захоплення державної влади та створення так званої "республіки Новоросія".

"За задумом організаторів, ці дії повинні були стати інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені пропагандистами РФ", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків в учасників проросійського руху виявили значну кількість антиукраїнської друкованої продукції.

"зокрема, вилучено листівки з поділом України на фейковую "республіку " Новоросія" і "бандерівську Україну", наклейки з написами "Одеса-російське місто" і "Одеса - Новоросія", символіку з пропагандою тоталітарного режиму, друковані видання, так звану газету "Новоросія" та іншу заборонену законодавством продукцію", - зазначили в СБУ.

За даним фактом відкрито справи за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 і 1 ч. ст. 294 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що порушників карантину в Україні у разі проведення масових акцій під час річниці трагедії 2 травня в Одесі будуть притягати до відповідальності. При цьому всі акції будуть розцінені як порушення карантину.

Нагадаємо, у жовтні Верховна рада не підтримала створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування "справи 2 травня" в Одесі.

Відзначимо, в результаті трагедії в Одесі 2 травня 2014 року загинуло 48 людей, ще 88 були госпіталізовані. Тоді в міському Будинку профспілок відбулися сутички із застосуванням зброї між проукраїнськими і проросійськими активістами.