Сенцов "набросился" на Зеленского из-за трагедии в Одессе

События в Одессе 2 мая 2014 года (фото: 2mayodessa.org)

Трагедия в Одессе унесла 48 жизней

Олег Сенцов, бывший украинский политзаключенный, отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского, связанное с трагическими событиями в Одессе 2 мая. Гарант Украины отметил, что этот день важен для понимания истории Украины, поэтому мы будем о нем помнить. Однако в своей публикации уточнил, что мало кто знает, кто действительно виновен в трагедии.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения.

Зеленский заявил в Facebook, что "сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов".

"Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года – один из них", – подчеркнул глава государства.

Скриншот (facebook.com/zelenskiy95)

В ответ на заявление главы государства бывший политзаключенный Олег Сенцов отметил, что после этого Владимир Зеленский может усомниться, кто начал войну на Донбассе.

"Если главе государства нужно разъяснять, кто виноват в трагедии 2 мая, то вскоре у него могут возникнуть сомнения в том, кто убил Небесную сотню и начал войну на Донбассе", – написал он.

Скриншот (facebook.com/oleg.sentsov)

Напомним, что ранее в Одессе планировали провокации к годовщине трагедии 2 мая.