Зеленський: необхідно забезпечити неупереджене розслідування подій 2 травня в Одесі

Фото: пожежа в Будинку профспілок в Одесі (2mayodessa.org)

Сьогодні відзначається шоста річниця подій 2 травня в Одесі

Українська влада повинна забезпечити неупереджене розслідування подій 2 травня в Одесі, коли було в сутичках між проросійськими та проукраїнськими активістами загинули 42 людини та 6 було вбито. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За словами глави держави, кожен повинен зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося, а держава повинна забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того дня.

"Сьогодні - шоста річниця загибелі людей під час масових акцій в Одесі. Я висловлюю щирі співчуття родинам усіх загиблих... Той чорний день забрав майже півсотні людських життів. Це тяжкий епізод нашої нової історії, але ми обов’язково маємо його пам’ятати, якщо хочемо будувати сучасну та сильну Україну. Бо тільки сильна країна відверто говорить не лише про свої здобутки, а й про власні трагедії", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія ООН в Україні з прав людини закликала українську владу забезпечити неупереджене розслідування подій 2 травня в Одесі. При цьому в організації надали рекомендації органам влади щодо ефективного здійснення розслідування.

Додамо, що сьогодні в Одесі поблизу Куликового поля сталися сутички. Конфлікт виник через те, що одному з чоловіків не сподобалося, що інший говорить українською мовою. До конфлікту приєдналися ще декілька осіб, але сутичку вдалося зупинити. Поліція затримала одного з учасників та склала протокол.