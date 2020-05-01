В ООН закликали Україну покарати винних у трагедії 2 травня в Одесі

В ООН закликають забезпечити ретельне та неупереджене розслідування
Моніторингова місія ООН в Україні з прав людини закликала українську владу покарати винних у трагедії 2 травня в Одесі, яка сталася у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організації.
В місії ООН нагадали, що завтра відзначається шоста річниця трагедії 2 травня в Одесі, коли 6 людей було вбито в центрі міста та 42 людини загинули під час подій на Куликовому полі.
"Всі ці шість років правосуддя залишається примарним. Сім’ї жертв мають право на правду та справедливість за смерть своїх близьких", - заявили в ООН.
Так, в організації надали ряд рекомендацій органам української влади, зокрема:
Крім того, в місії ООН закликали міжнародне товариство розглянути можливість надання правової допомоги Україні в розслідуваннях щодо відповідальності підозрюваних у справі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ запобігла провокації сепаратистських рухів в річницю трагедії 2 травня в Одесі. Учасники сепаратистського руху збиралися поширювати в місті друковану агітацію з закликом до силового захоплення влади.