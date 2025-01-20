"Сент-Экзюпери" и еще 5 фильмов о писателях, которые надо посмотреть всем

"Сент-Экзюпери"

Чтобы найти человека, который не знает рассказа "Маленький принц" надо совершить путешествие на те же вышеупомянутые необитаемые острова. Это произведение едва ли не самое популярное в мире: его перевели на более чем 300 языков, что является вторым результатом в истории книгопечатания.

А кто же на первом месте? Правильно - впереди только Библия! Экранизаций "Принца" было немало: среди последних - анимация 2015 года. А вот художественных фильмов о самом де Сент-Экзюпери, выдающемся авторе и пилоте, мы не видели уже очень давно. Но скоро это изменится!

Кадр из фильма "Сент-Экзюпери"

23 января в кинотеатрах стартует фильм именно о человеке, который создал Маленького принца. Французская лента, в которой снялись Луи Гаррель, Венсан Кассель и непревзойденная Даен Крюгер, расскажет об одной неделе из жизни Сент-Экзюпери, а именно о времени, когда его лучший друг исчез в горах во время полета, и Сент-Экс, рискуя жизнью, отправился на его поиски. Говорят, именно это событие и все, что с ним тогда случилось, вдохновило автора на создание своего культового рассказа "Маленький принц".

"Толкин"

Его называют отцом целого жанра фэнтези. В некоторых сообществах, если произнести его фамилию без должного уважения и выразительности, можно получить на орехи настоящим мечом из закаленной стали. А назвав его величайшим писателем всех времен, вам очень просто будет стоять на этом утверждении. Это профессор Джон Рональд Руэл Толкин - автор "Властелин колец", "Хоббит" и "Сильмариллион", которые до сих пор вдохновляют киноделов на все новые проекты.

Да, его экранизируют даже теперь, но, конечно, самой культовой киноадаптацией справедливо считается трилогия "Властелин колец" Питера Джексона. В свое время она установила новую планку не только в жанре, но и в кино в целом, попутно собрав 13 премий "Оскар".

Кадр из фильма "Толкин"

Но что мы знаем о самом Толкине? Гениальный филолог, профессор англосаксонского языка Оксфордского университета, который не только в совершенстве изучил примерно 35 языков, как современных, так и древних, но и создал с десяток своих. Причем со всеми надлежащими правилами грамматики!

Еще он был офицером во время Первой мировой войны, а его истории любви по уровню трогательности позавидуют персонажи романов Джейн Остин. И обо всем этом и многом другом вы можете довольно легко узнать из фильма "Толкин", в котором сыграл Николас Холт и Лили Коллинз, также известная в модных кругах как "Эмили в Париже".

"Джейн Остин"

Вспомнили Джейн Остин мы совсем не случайно - конечно, она тоже попала в наш рейтинг. Выдающаяся британская писательница в жанре реализма покорила сердца миллионов благодаря простым, но крайне романтичным историями. Она как никто умела использовать иронию, сатиру, "чисто английский юмор", и человеческую психологию в своих работах.

Ее романы, написанные еще в XVIII-XIX веке, не потеряли своей актуальности до сих пор. Среди самых выдающихся, которые неоднократно были экранизированы, это "Эмма", "Убеждения", и, конечно, культовый "Гордость и предубеждение" - роман, который даже скептический Шелдон Купер назвал совершенным произведением искусства!

Кадр из фильма "Джейн Остин"

Конечно, писать о любви, к тому же так мастерски, невозможно, если сам хотя бы раз не испытывал ее. Человечеству действительно повезло, что любовь не обошла стороной и саму леди Остин. И именно о том, как любовь случилась в жизни выдающейся писательницы, в 2007 году вышел фильм.

По сюжету молодая Джейн Остин, которую хотят выдать замуж по расчету, встречает молодого, самовлюбленного аристократа, который выделяется как своей гордостью, так и предвзятостью. И все же именно он вдохновляет Остин стать писательницей. К тому же одной из лучших в истории! В качестве бонуса, главные роли в фильме сыграла обладательница премии "Оскар" Энн Хэтэуэй и Джеймс МакЭвой.

"Спасение мистера Бэнкса"

Имя Памела Линдон Трэверс знает далеко не каждый, но почти все знают Мэри Поппинс. Трэверс - автор культовой серии рассказов о самой удивительной няне в мире, чье имя стало синонимом этой профессии в целом.

И все же жизнь самой госпожи Треверс заслуживает как минимум отдельной серии документалок от Netflix: она была журналисткой, поэтессой, сценаристом, никогда не была замужем, но у нее было немало романов, в том числе с женщинами. Она переехала в Англию из Австралии (да, автор культовой Мэри Поппинс на самом деле австралийка), стала Офицером Ордена Британской империи и придумала своего персонажа-няню в вечер, когда сама нянчила детей друзей. Женщина без преувеличений удивительная!

Кадр из фильма "Спасение мистера Бэнкса"

Фильм "Спасение мистера Бэнкса", который был номинирован на премию "Оскар", всего этого не покажет. Но что он покажет, это то, как Трэверс 20 лет не давала Уолтеру Диснею снять фильм о Мэри Поппинс. И все же однажды она объединилась с ним, чтобы создать "идеальное кино для детей".

Ее довольно непростой характер поставил на уши всю корпорацию Disney, и те, кто всегда говорил, как надо делать кино, наконец-то начали слушать. Что в результате? Тот самый фильм от студии Disney "Мэри Поппинс" 1964 года получил 13 номинаций премии "Оскар" и выиграл 5!

"Влюбленный Шекспир" и "Аноним"

Два совершенно разных взгляда на одного и того же писателя: самого известного и величайшего драматурга всех времен Уильяма Шекспира. Дело в том, что споры по поводу его персоны не утихают и сейчас. Существуют теории, вполне обоснованные профессиональными историками, что автор "Ромео и Джульетта", "Король Лир", "Макбет" и других классических драм, был знатным человеком при титуле, поэтому, из-за своего статуса, должен был скрывать страсть к театру и писательству.

Так, в те времена быть актером или иметь какое-то дело с театром, считалось неприличным. Поэтому он передавал свои рукописные работы местному драматургу и тот уже относил их в люди под своим именем - Уильям Шекспир. Фактов, подтверждающих эту теорию, множество и фильм "Аноним" 2011 года показывает бессмертного, но неизвестного автора именно через эту призму.

Кадр из фильма "Аноним"

Ну а если вам больше по вкусу классический подход к культу Шекспира, как к талантливому драматургу, романтику и человеку "с улицы", о котором услышали все короли и королевы мира, "Влюбленный Шекспир" прекрасно утолит вашу жажду прекрасного.

Что бы вы ни выбрали для просмотра, вы точно получите удовольствие: оба фильма в свое время были почитаемы и критиками и обычными зрителями. "Аноним", например, был номинирован на премию "Оскар", ну а "Влюбленный Шекспир" выиграл целых шесть таких статуэток!

Кадр из фильма "Влюбленный Шекспир"