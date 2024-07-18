Старше Мачу-Пикчу: в Перу нашли храм и театр, которым более 4000 лет

Археологи в Перу обнаружили руины древнего религиозного комплекса, который на 3500 лет старше самой известной цитадели инков Мачу-Пикчу. Также стало известно, что до инков в Перу были и другие поселения.

Что говорят ученые о своей невероятной находке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sci.News.

Как рассказали в команде исследователей из Археологического проекта культурных ландшафтов Укупе, недавно обнаружены храм и театр старше примерно на три с половиной тысячи лет Мачу-Пикчу. И найденные постройки были возведены задолго до появления инков и их предшественников.

"Это было удивительно! Это открытие рассказывает нам о ранних истоках религии в Перу. Мы до сих пор очень мало знали о том, как и при каких обстоятельствах в Андах возникли сложные системы верований, и теперь у нас есть свидетельства о некоторых из более ранних религиозных локаций, что их люди создавали в этой части света", - рассказал руководитель проекта и ведущий археолог из Музея полевых исследований доктор Луис Армандо Муро Иноньян.

Он отметил, что сейчас неизвестно, как называли себя эти люди или как к ним обращались другие.

Впервые доктор Иноньян и его команда обнаружили новый археологический участок в Ла Отра Банда в Перу в 2023 году. Они начали исследовать участок примерно 10 на 10 м, медленно удалять осадок, который накапливался в течение тысячелетий. На глубине 1,8 м они обнаружили следы древних стен, сделанных из глины.

"Было так странно, что эти очень древние постройки были так близки к современной поверхности", - отметил руководитель проекта.

Археологи начали копать глубже и обнаружили доказательства, что на этом месте когда-то был храм.

"Мы считаем, что большой храм был построен на склоне горы, и мы нашли одну его часть. Одной из самых интересных вещей, которую мы нашли, был небольшой театр с закулисьем и лестницей, ведущими к платформе, похожей на сцену. Это могло быть использовано для ритуальных выступлений перед избранной аудиторией", - добавил доктор.

Рядом с лестницей театра археологи нашли глиняные панели, украшенные изящными резными узорами, на которых изображено птицеобразное существо.

"Это очень красивый и одновременно интригующий дизайн мифологического существа - похоже на антропоморфную птицу, но с некоторыми чертами рептилий. Эта цифра выделилась нам, поскольку она дает важные подсказки относительно того, когда был построен храм, и как это сооружение связано с другими древними храмами, построенными ранними группами из Анд", - говорит Иноньян.

По словам ученых, другие изображения мифологических существ, похожих на найденные первыми в Перу, датированы тем, что археологи называют Начальным периодом, примерно 4000 лет назад.

"Несмотря на название, люди Первоначального периода не были первыми, кто жил в этом регионе: люди населяли Перу в течение 15 000 лет. Около 5000-3000 гг. до н. э., который называется докерамическим периодом, люди в прибрежном Перу начали создавать общества и сложные политические системы. Наступил начальный период, который начался около 2000 г. до н. э. и продолжался до 900 г. до н. н. Начальный период важен, так как именно тогда мы впервые начинаем видеть доказательства институализованной религии в Перу", - пояснили археологи.