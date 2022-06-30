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Сім'ю українських біженців з дев'яти осіб вигнали з Англії через місяць

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Четвер 30 червня 2022 10:54
Сім'ю українських біженців з дев'яти осіб вигнали з Англії через місяць Українські біженці в Британії втратили житло (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Сім'я з Києва, яка втекла від війни в Україні до Великої Британії, залишилася на вулиці лише через місяць після приїзду закордон.

Історію біженців розповіли у виданні Mirror.

Історія Максима і Ольги

Кияни Максим і Ольга з їх п'ятьма дітьми прийняли рішення покинути столицю після вторгнення в Україну російських військ. Вони взяли дітей і своїх мам і прибули до Англії 11 травня. Але вже через місяць вони опинилися без житла.

До отримання британської візи сім'я українців жила в польському таборі для біженців. У Ольги і Максима четверо дітей - Максим, Давид, Аміран, Тамерлан і Ніколь. У однієї з бабусь - 70-річної Анни - деменція, а у маленького Тамерлана - аутизм.

Сім'ю українських біженців з дев'яти осіб вигнали з Англії через місяцьДіти Максима та Анни (фото: Olha Hyryk)

Сім'я знайшла житло за програмою "Homes for Ukrainians", яка виплачує приймаючим сім'ям 350 фунтів на місяць у якості подяки. Українці оселилися у Фарехемі, Гемпшир.

Сім'ю попросили звільнити будинок

Але Максим розповів, що отримав лист від приймаючої сім'ї, в якому нібито говорилося, що вони повинні покинути будинок до 15 липня.

Зараз сім'я відкрила JustGiving для збору коштів, щоб не опинитися на вулиці. Їм необхідно внести передоплату за оренду за шість місяців, а також депозит.

"Ми не можемо зрозуміти, як люди можуть бути такими та просто відмовляти нам. Ми з Києва, як вони можуть так чинити з нами, коли ми такі слабкі", - розповів батько сімейства.

Сім'ю українських біженців з дев'яти осіб вигнали з Англії через місяцьУкраїнська сім'я біженців в Англії залишилася на вулиці (фото: Olha Hyryk)

За його словами, йому було важко вибрати Англію, через те, що вона досить далеко від України. Також він поскаржився на дорожнечу життя в Британії, адже у сім'ї зовсім немає грошей.

Чому приймаюча сім'я відхрестилася від біженців

Максим повідомив, що після отримання листа від адвоката приймаючої сім'ї, британці уникають його.

"Вони перестали розмовляти з нами та з усіма, хто пов'язаний з наданням нам допомоги. Коли я їх бачу, вони завжди тікають", - повідомив українець.

Поки невідомо, чому ж спонсори, які прийняли сім'ю, прийняли таке рішення.

Максим і Давид вже пішли в школу, а Аміран і Тамерлан повинні піти в дитячий садок.

"В одного з наших дітей аутизм, і у нас так багато проблем з цим, а мати проблеми в іншій країні, далеко від нашого будинку, ще гірше", - скаржиться Максим.

Наразі сім'я збирає гроші, щоб винаймати самостійно житло і залишитися в країні.

Як ми раніше писали, українцям розвіяли міфи про"дорогущу Британію".

А ще розповідали, що Українка, яка "вкрала" британця з сім'ї, вперше особисто прокоментувала скандал.

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