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Провокація Росії: українка, яка "вкрала" британця із сім'ї, вперше особисто прокоментувала скандал

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Понеділок 27 червня 2022 18:22
Провокація Росії: українка, яка "вкрала" британця із сім'ї, вперше особисто прокоментувала скандал Фото: Українка розповіла, чому британець пішов з сім'ї до неї (instagram.com/sonya_dobrvlsk)
Автор: Анна Шиканова

У травні історія стосунків української біженки та британського охоронця, який пішов через дівчину з сім'ї, облетіла всі ЗМІ. Софія Каркадим не коментувала цю ситуацію, але зараз вона повідомила, що нікого з сім'ї не крала.

Про це українська біженка написала на своїй сторінці в Instagram.

Я нікого не крала з сім'ї

29-річний Тоні Гарнетт пішов від своєї дружини Лорни буквально через 10 днів після того, як в їх будинок приїхала біженка зі Львова Софія Каркадим. Він пояснив, що закохався в українку з першого погляду і тому пішов від дружини та двох дітей.

"Перше, що я хочу відзначити - я нікого не крала з сім'ї. Це було його свідоме і зважене рішення, рішення 29-річного чоловіка, який має право закохатися. Має право бути щасливим і має право на те, щоб вибирати, з ким бути", - пише Софія.

Далі дівчина звинувачує пресу в поширенні чуток і стверджує, що з щасливої родини вкрасти когось за 10 днів неможливо. Також вона повідомила, що інформацію спочатку підхопили російські пабліки, а потім вже українські. І ніхто не поцікавився у Софії, наскільки інформація достовірна.

"Третє - це власне провокації зі сторони Росії, які Україна з радістю підхопила.Перед тим як запостити у телеграм каналі інформацію, чому ніхто не поцікавився чи вона достовірна або не зв’язався зі мною?" - пише дівчина.

Вона додала, що у неї з коханим все чудово і скоро вона розкаже деякі деталі про його колишню дружину.

"У нас з Ентоні все чудово. А ось навколо починає спливати моторошна правда про його колишню, навіть не дружину, яку я скоро також опишу", - пообіцяла Софія.

Провокація Росії: українка, яка &quot;вкрала&quot; британця із сім'ї, вперше особисто прокоментувала скандал

Фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk

Що сталося в британській родині

Софія Каркадим - біженка зі Львова. До війни вона працювала менеджером в IT. У квітні вона вирішила виїхати з України через повномасштабне вторгнення Росії.

Спочатку вона поїхала в Берлін, де чекала оформлення британської візи. А 4 травня вона прилетіла в Манчестер, де її прихистила сім'я Тоні та Лорни. У сім'ї також виховується дві дівчинки - шести та трьох років. Тоні та Лорна були разом з 2014 року.

Для Софії звільнили одну з дитячих, а дівчаток поселили в одну, хоча мама була проти. А через 10 днів розгорівся страшний скандал і Лорна змушена була вигнати не тільки біженку, але і свого чоловіка.

Виявилося, що у пари розвинувся бурхливий роман і він закохався в українку з першого погляду. Дочки Тоні теж перейнялися симпатією до Софії. А ось Лорна вважає, що у Софії був план з першого дня приїзду.

Провокація Росії: українка, яка &quot;вкрала&quot; британця із сім'ї, вперше особисто прокоментувала скандалФото: Софія Каркадим (instagram.com/sonya_dobrvlsk)

До речі, раніше ми розповідали детально історію про українку, яка поїхала до Британії за програмою прийому біженців і повела чоловіка з сім'ї.

А ще ми писали, що у Болгарії українських біженців почали виганяти з готелів.

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