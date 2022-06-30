Семью украинских беженцев из девяти человек выгнали из дома в Англии через месяц

Семья из Киева, которая бежала от войны в Украине в Великобританию, осталась на улице спустя всего месяц после приезда заграницу.

История Максима и Ольги

Киевляне Максим и Ольга с их пятью детьми приняли решение покинуть столицу после вторжения в Украину российских войск. Они взяли детей и своих мам и прибыли в Великобританию 11 мая. Но уже спустя месяц они оказались без жилья.

До получения британской визы семья украинцев жила в польском лагере для беженцев. У Ольги и Максима пятеро детей - Максим, Давид, Амиран, Тамерлан и Николь. У одной из бабушек - 70-летней Анны - деменция, а у маленького Тамерлана - аутизм.

Дети Максима и Анны (фото: Olha Hyryk)

Семья нашла жилье по программе "Homes for Ukrainians", которая выплачивает принимающим семьям 350 фунтов в месяц в качестве благодарности. Украинцы поселились в Фарехеме, Хэмпшир.

Семью попросили освободить дом

Но Максим рассказал, что получил письмо от принимающей семьи, в котором якобы говорилось, что они должны покинуть дом к 15 июля.

Сейчас семья открыла JustGiving для сбора средств, чтобы не оказаться на улице. Им необходимо внести предоплату за аренду за шесть месяцев, а также депозит.

"Мы не можем понять, как люди могут быть такими и просто отказывать нам. Мы из Киева, как они могут так поступать с нами, когда мы такие слабые", - рассказал отец семейства.

Украинская семья беженцев в Великобритании осталась на улице (фото: Olha Hyryk)

По его словам, ему было трудно выбрать Великобританию, так как она достаточно далеко от Украины. Также он пожаловался на дороговизну жизни в Британии, ведь у семьи совсем нет денег.

Почему принимающая семья открестилась от беженцев

Максим сообщил, что после получения письма от адвоката принимающей семьи, британцы избегают его.

"Они перестали разговаривать с нами и со всеми, кто связан с оказанием нам помощи. Когда я их вижу, они всегда убегают", - сообщил украинец.

Пока неизвестно, почему же спонсоры, принявшие семью, приняли такое решение.

Максим и Давид уже пошли в школу, а Амиран и Тамерлан должны пойти в детский сад.

"У одного из наших детей аутизм, и у нас так много проблем с этим, а иметь проблемы в другой стране, вдали от нашего дома, еще хуже", - жалуется Максим.

В данный момент семья собирает деньги, чтобы снять самостоятельно жилье и остаться в стране.