Сім'я Заворотнюк нарешті розповіла правду про актрису

Анастасія Заворотнюк дійсно хвора і у неї онкологічне захворювання. Правда, в кому актриса не впадала і ні до якого апарату підключена не була. Про це заявили родичі "прекрасної няні" на сторінці в соцмережі, яка була створена спеціально у підтримку російської артистки.

"Інформація для всіх небайдужих: Анастасія дійсно зараз проходить курс лікування. При цьому вона не перебувала в комі, ніколи не була підключена до апарату штучної вентиляції легенів, не впадала в стан "сопору", втрати пам'яті, зміненої свідомості, паралічу або повної атрофії м'язів. Все це вигадки", - написали на сторінці podderzhka_azavorotnyuk.

Сім'я вперше чесно розповіла, що Анастасія хвора і зараз, як ніколи, потребує молитви за її здоров'я всіх небайдужих шанувальників.

"Правда в тому, що є захворювання і є рішуча мета його перемогти. Ми не просимо нічого, крім щирої молитви від людей і поваги до бажання близьких не виносити на загальний огляд деталі хвороби - це особисте. І нехай Бог простить усіх тих, хто спекулює на цій темі, хто робить боляче кричущими заголовками своїх статей, вигаданими "подробицями" і безпідставними прогнозами, хто дозволяє собі всілякі провокації, звинувачення в піарі та засудження родичів", - сказано у зверненні.

Також на сторінці попередили про можливі спекуляції в ЗМІ на хворобу актриси і попросили не вірити чуткам.

"Ми від душі бажаємо нікому не зіткнутися з хворобою і не знати про неї ніякої правди. А для тих, хто ставиться до ситуації з розумінням, ми обов'язково будемо тут спростовувати "сенсаційні заяви" та "інсайдерську інформацію" від недобросовісних ЗМІ. Дякуємо за вашу підтримку!" - відмітили родичі.

Анастасія Заворотнюк (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)