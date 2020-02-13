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У родині Сергія Бабкіна сталося горе: перші подробиці (фото)

STYLERПерсони    13.02.2020 - 17:09
У родині Сергія Бабкіна сталося горе: перші подробиці (фото)
Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)

Син Сергія Бабкіна серйозно травмував руку під час тренування з футболу

Син Сергія Бабкіна потрапив у лікарню з важкою травмою. Дружина музиканта, Сніжана Бабкіна, не змогла стримати сліз і вибігла з лікарняного ліжка. Лікарі діагностували 13-річному хлопчикові перелом руки.

В соціальній мережі Instagram дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна опублікувала історію, в якій розповіла про перебування з сином у травмпункті. Вона зізналася, що її старший син Артур на тренуванні з футболу серйозно травмував руку. Після інциденту батьки відвезли хлопчика в лікарню. Там 13-річному футболісту запропонували знеболюючі препарати, але він відмовився і мужньо терпів, поки медики провели процедуру і наклали гіпс.

Сніжана зізналася, що не змогла дивитися на це, не витримала і вийшла в коридор, де дала волю сльозам.

"У цей момент мама, тобто я, встала і пішла. Чесно кажучи, вийшла і стала плакати. Сергій каже, ну що ти. Хлопчик виріс. Просто дуже відчуваю дітей", — розповіла Сніжана Бабкіна.

У родині Сергія Бабкіна сталося горе: перші подробиці (фото)

Артем Бабкін потрапив до лікарні (фото: instagram.com)

Разом з Сергієм вони провели ніч у лікарні з Артуром.

Нагадаємо, Бабкіни також виховують дочку Веселіну і маленького Єлисея.

До цього повідомлялося, що раніше Сергій Бабкін з дружиною і сином ледь не потрапив в аварію після концерту. Через дорожній інцидент ледь не постраждав їхній молодший син Єлисей.

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