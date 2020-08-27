Селяни врятували молоду українку від п'яного поліцейського-ґвалтівника

Поліцейський-ґвалтівник накинувся на дівчину в Кіровоградській області (колаж РБК-Україна)

П'яний поліцейський побив і хотів зґвалтувати жительку Кіровоградської області

В Кіровоградській області поліцейський намагався зґвалтувати дівчину. Подія сталася ще в лютому 2020-го в одному з сіл регіону, але стало відомо про неї тільки зараз.

Як повідомили в прокуратурі області, помічник чергового сектора реагування одного з районних відділень поліції в позаслужбовий час, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, підвозив на власному авто місцеву жительку.

Звернувши з дороги, правоохоронець зупинив машину, почав бити дівчину і намагався її зґвалтувати. Правда, на щастя, свій умисел до кінця не довів - на крики дівчини до автомобіля підбігли жителі сусіднього села і завадили "копу" вчинити злочин.

У прокуратурі зазначили, що одразу після скоєного підозрюваний був звільнений з органів поліції. Тепер, якщо вина поліцейського-ґвалтівника буде доведена повністю, то йому загрожує покарання від трьох до п'яти років в'язниці.

Раніше ми писали, що п'яний майор наїхав на трьох дівчат-курсанток у Києві.

В результаті НП постраждали три 23-річні дівчини. Двом з них - Олександрі та Тетяні - хірурги ампутували ноги. Третя - Галина Николин - зараз у важкому стані і дівчині терміново потрібна допомога.

Також нещодавно повідомлялося про те, що біля Нових Санжар діти зґвалтували 4-річну дівчинку.